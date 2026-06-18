България

Миланов: ДАНС трябва да даде допълнителни данни за групировката КУБ

Миланов: Информацията, която вече е предоставена на прокуратурата, ние няма да я изискваме

Николай Киров Николай Киров

18 юни 2026, 20:45
Миланов: ДАНС трябва да даде допълнителни данни за групировката КУБ
Източник: БТА

Д АНС трябва да даде допълнителни данни към доклада за групировката КУБ, каза ротационният председател на парламентарната Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения Румен Миланов пред журналисти след края на заседанието на комисията, на което бяха разгледани допълнителни точки при закрити врата.

"Информацията, която вече е предоставена на прокуратурата, ние няма да я изискваме, защото тя вече е част от досъдебно производство и нямаме право да я разпространяваме по никакъв начин", посочи той.

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Миланов отбеляза, че ако участниците в комисията имат някаква различна информация за КУБ, е коректно тя да бъде предоставена на ДАНС. 

"Темата КУБ е мащабна и се появиха редица фактори. Появиха се съобщения, че КУБ е финансирала определени дейности на Община Варна", посочи Миланов.

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По думите му това може да се е случило както при сегашния кмет на Варна, така и при предишния. 

Припомняме, че през 2025 г. ДАНС е изготвила доклад за дейността на "КУБ" и свързани с корпорацията лица, включително собственика Олег Невзоров. Бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова заяви, че документът е съдържал информация, засягаща националната сигурност и начина на действие на службите, поради което е бил засекретен.

През юни 2026 г. парламентарната комисия за контрол на службите реши да изиска цялата налична информация от ДАНС по случая. Заседанието бе проведено при закрити врата заради наличието на класифицирани данни. 

Премиерът Румен Радев също коментира казуса, като обяви проверка защо преди година е била отменена заповед за експулсиране на украински гражданин, свързван с незаконното строителство край Варна. Той също обвърза случая с процеси, които според него засягат националната сигурност на страната.

Към момента публично не е оповестено съдържанието на доклада на ДАНС.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Лилия Йорданова    
ДАНС КУБ Румен Миланов
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