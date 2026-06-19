Свят

Преговорите за мир между САЩ и Иран в Швейцария се отлагат

Срещата трябваше да постави началото на техническите преговори по 14-точковото споразумение за прекратяване на войната и бъдещето на иранската ядрена програма

Василена Василева Василена Василева

19 юни 2026, 07:59
Преговорите за мир между САЩ и Иран в Швейцария се отлагат
Източник: iStock photos/Getty images

П ланираните за петък преговори между Съединените щати и Иран за прилагането на 14-точковото споразумение за прекратяване на войната бяха отменени, съобщи швейцарското външно министерство.

Разговорите трябваше да започнат в петък в малкото швейцарско село Оббюрген, само два дни след подписването на меморандум за разбирателство, който откри 60-дневен период за договаряне на трайно споразумение относно иранската ядрена програма и възстановяването на свободното корабоплаване през Ормузкия проток.

От Белия дом заявиха, че Съединените щати очакват с нетърпение началото на техническите разговори „възможно най-скоро“, като същевременно потвърдиха, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс, който ръководи преговорите от името на администрацията на президента Доналд Тръмп, няма да отпътува за Швейцария.

„Логистиката на тези преговори никога не е била проста или предвидима. Към този момент вицепрезидентът няма да отпътува тази вечер“, заяви говорител на Белия дом късно в четвъртък.

Отмяната на срещата е станала толкова внезапно, че служители от екипа на Ванс и група журналисти вече са били събрани във военновъздушната база „Андрюс“ край Вашингтон в очакване на заминаването. Междувременно десетки представители на Белия дом, служители по подготовката на визитата и медийни екипи вече са се намирали в Швейцария, за да подготвят пристигането на американския вицепрезидент.

В четвъртък върховният лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей заяви, че е одобрил меморандума за разбирателство въпреки известни резерви. В същия ден Съединените щати официално отмениха блокадата на иранските пристанища.

Малко преди обявяването на отмяната на разговорите полуофициалната иранска агенция „Тасним“ съобщи, че иранските преговарящи искат първо да видят реални доказателства за изпълнението на временните договорености от страна на Вашингтон, преди да започне следващият етап от мирните преговори. Според публикацията не е имало и потвърждение, че иранската делегация действително ще отпътува за Женева.

Отмяната последва и публикация на арабската телевизионна мрежа Al-Mayadeen, която е политически близка до подкрепяната от Иран ливанска групировка „Хизбула“. Медията съобщи, че Техеран отлага изпращането на своята делегация в Швейцария заради продължаващата израелска военна операция в Ливан.

Израел, който не участва в мирните преговори и публично се дистанцира от споразумението между САЩ и Иран, продължи военните си действия срещу „Хизбула“ и извърши нови въздушни удари рано в четвъртък.

Меморандумът за разбирателство предвижда „окончателно прекратяване“ на войната в Ливан и гарантиране на териториалната цялост и суверенитета на страната. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че очаква пълно прекратяване на огъня на всички фронтове.

В същото време правителството на израелския премиер Бенямин Нетаняху продължава да подчертава, че няма намерение да изтегля войските си от Ливан. Това предизвика открити критики от страна на Тръмп и Ванс към действията на Израел.

В петък главният ирански преговарящ Мохамад Галибаф отправи предупреждение срещу всяко нарушаване на договореностите.

„В случай на неправомерни действия, нарушаване на договора или прекрачване на договорените рамки от другата страна, нямаме съмнение, че ще бъде даден решителен отговор на врага“, заяви той.

Дипломатическите противоречия около планираните разговори допълнително засилват несигурността дали може да бъде постигнато трайно примирие в регионалния конфликт, който според различни оценки е отнел живота на най-малко 7000 души, довел е до рязко покачване на енергийните цени и е разтърсил световните пазари.

В четвъртък Хаменей заяви, че Доналд Тръмп е подписал споразумението „от отчаяние“ и даде знак, че предстоящите преговори няма да бъдат лесни.

„Ако американската страна има прекомерни изисквания, ние няма да ги приемем“, посочи той в писмено изявление.

Според договореностите двете страни разполагат с 60 дни, за да постигнат окончателно споразумение относно бъдещето на иранската ядрена програма, освен ако срокът не бъде удължен по взаимно съгласие. Предвижда се също създаването на фонд за възстановяване на стойност 300 милиарда долара за Иран, както и редица финансови стимули.

В четвъртък американските въоръжени сили премахнаха военноморската блокада на иранските пристанища, която до този момент възпрепятстваше корабоплаването към и от Ислямската република. От американската армия уточниха, че военните кораби на САЩ ще останат в района.

Въпреки това трафикът през Ормузкия проток, един от най-важните енергийни маршрути в света, който беше блокиран от Иран по време на конфликта, остава ограничен.

Ормузкият проток е стратегически морски коридор, през който преминава значителна част от световния износ на петрол и втечнен природен газ. Всяко напрежение в района оказва пряко влияние върху международните енергийни пазари и световната икономика, което превръща възстановяването на корабоплаването в една от ключовите цели на постигнатото между Вашингтон и Техеран временно споразумение.

Редактор: Василена Василева
Източник: The Guardian, Reuters, AFP, AP    
Последвайте ни

По темата

„Честито, колата е ваша“: Автокъща в София завлече десетки клиенти с близо 200 000 евро

„Честито, колата е ваша“: Автокъща в София завлече десетки клиенти с близо 200 000 евро

Преговорите за мир между САЩ и Иран в Швейцария се отлагат

Преговорите за мир между САЩ и Иран в Швейцария се отлагат

19 юни: Черният четвъртък, когато цяла Варна плачеше

19 юни: Черният четвъртък, когато цяла Варна плачеше

Радев и Зеленски обсъдиха в Брюксел енергийната сигурност и сътрудничество в производството на дронове

Радев и Зеленски обсъдиха в Брюксел енергийната сигурност и сътрудничество в производството на дронове

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

biss.bg
ЕС затяга мерките за продажба на коли втора ръка и износа им

ЕС затяга мерките за продажба на коли втора ръка и износа им

carmarket.bg
Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят
Ексклузивно

Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят

Преди 2 дни
17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище
Ексклузивно

17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище

Преди 2 дни
<p>Градушка опустоши посевите в община Неделино</p>
Ексклузивно

Градушка опустоши посевите в община Неделино

Преди 2 дни
<p>Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал</p>
Ексклузивно

Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нови обучения и обогатени инициативи в 23-тото издание на Лятната стажантска програма на Vivacom

Нови обучения и обогатени инициативи в 23-тото издание на Лятната стажантска програма на Vivacom

Любопитно Преди 14 минути

„Възраждане“ атакува управляващите за новия дълг: България затъва все повече

„Възраждане“ атакува управляващите за новия дълг: България затъва все повече

България Преди 18 минути

Според Цончо Ганев изтегленият заем за близо 8 млрд. лева е тревожен сигнал за състоянието на публичните финанси

Нова ескалация в Близкия изток: Израел удари позиции на „Хизбула“, десетки жертви в Южен Ливан

Нова ескалация в Близкия изток: Израел удари позиции на „Хизбула“, десетки жертви в Южен Ливан

Свят Преди 50 минути

ЦАХАЛ обяви, че операцията ще продължи заради нарушения на примирието, докато преговорите между САЩ и Иран за прекратяване на конфликта бяха отложени

,

Древен дъб, свързан с легендата за Робин Худ, е загинал

Свят Преди 55 минути

Според твърденията дъбът е давал подслон на Робин Худ - легендарен разбойник от 13-и век, който е крадял от богатите и е давал на бедните, и се укривал в Шеруудската гора, когато е бил преследван от шерифа на Нотингам

<p>Пеканов с информация за четвъртото плащане по ПВУ</p>

Пеканов с информация за четвъртото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост

България Преди 1 час

България очаква 1 млрд. евро от Европейската комисия в края на юли на фона на нарастващи разходи по проектите и недостиг на средства

<p>Първи заповеди за събаряне на незаконни постройки в &bdquo;Баба Алино&ldquo;</p>

Първи заповеди за събаряне на незаконни постройки в „Баба Алино“, проверяват десетки съмнителни документи

България Преди 1 час

Кметът на Варна Благомир Коцев ще издаде първите разпореждания още в петък, а според регионалния министър около 40 удостоверения за търпимост може да се окажат фалшиви

<p>Мотористи излизат на протест в София</p>

Мотористи излизат на протест в София заради застраховките „Гражданска отговорност“

България Преди 2 часа

95 мотоциклетни клуба и организации настояват за конкретни мерки и обвиняват институциите в бездействие по проблемите на превозните средства от категория L

Над 110 000 ученици се явяват на НВО по математика днес

Над 110 000 ученици се явяват на НВО по математика днес

България Преди 2 часа

Седмокласниците и десетокласниците полагат втория си задължителен изпит, а резултатите ще бъдат обявени до 1 юли

<p>Зеленски: Украйна заслужава ускорено членство в ЕС повече от всяка друга държава</p>

Зеленски от Брюксел: Украйна заслужава ускорено членство в ЕС повече от всяка друга държава

Свят Преди 2 часа

Украинският президент призова за ускоряване на преговорите за присъединяване, подчерта ролята на украинската армия за сигурността на Европа и отправи критики към Путин

,

"Русия е най-голямата заплаха за НАТО и свободата в Европа"

Свят Преди 2 часа

Това каза германският външен министър Вадефул

,

Край на скуката в офиса: Google пусна безплатен самолетен симулатор в браузъра

Любопитно Преди 2 часа

Досега скритата функция изискваше теглене на софтуер, но вече можете да полетите от пилотската кабина над 3D градовете по света напълно безплатно и директно от уеб браузъра си

Идва ли голямата жега? Температурите скачат до 35° след гръмотевиците в петък

Идва ли голямата жега? Температурите скачат до 35° след гръмотевиците в петък

България Преди 3 часа

Българинът, полицай, ранен в САЩ, излезе от болницата под овации

Българинът, полицай, ранен в САЩ, излезе от болницата под овации

Свят Преди 10 часа

От трудното детство до Белия дом: Джей Ди Ванс с откровено интервю за Тръмп, Иран и голямата политика

От трудното детство до Белия дом: Джей Ди Ванс с откровено интервю за Тръмп, Иран и голямата политика

Свят Преди 11 часа

Вицепрезидентът на САЩ говори за възможността за бъдещи нормални отношения между Вашингтон и Техеран

ФИФА и Далас превърнаха феновете в златна мина

ФИФА и Далас превърнаха феновете в златна мина

Любопитно Преди 12 часа

Водата се таксувала за 8,25 долара

Китай и НАТО в спор за Украйна

Китай и НАТО в спор за Украйна

Свят Преди 12 часа

Рюте: Не сме наивни. Наблюдаваме всичко

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които обичат водата, калта и забавленията на открито

dogsandcats.bg

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg
1

Горещини до края на юни

sinoptik.bg
1

ООН предупреди за риска от "Ел Ниньо"

sinoptik.bg

Зоуи Салдана на 48 – животът й не е приказка, но покори Холивуд

Edna.bg

Дневен хороскоп за 18 юни, четвъртък

Edna.bg

Огромен скандал се разрази в Аржентина - лъжа доведе до уволнение

Gong.bg

Защо Ерлинг Халанд добави "Браут" на фланелката си?

Gong.bg

След като българка беше пребита до смърт от партньора си в Гърция: Защо няма присъда за умишлено убийство срещу насилника

Nova.bg

Дори след споразумение: Ще отнеме месеци преди петролът отново да "потече" през Ормузкия проток

Nova.bg