България

Адвокатът на Пеевски подаде сигнал в прокуратурата срещу Демерджиев, а той отговори

Според юриста причината са медийни изяви на вътрешния министър

Николай Киров Николай Киров

18 юни 2026, 16:54
Адвокатът на Пеевски подаде сигнал в прокуратурата срещу Демерджиев, а той отговори
Източник: БТА

С игнал до прокуратурата за проверка на твърдения и действия на вътрешния министър Демерджиев подаде адвокатът на лидера на ДПС Делян Пеевски - Хамид Хамид, съобщиха от пресцентъра на партията.

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Искането за проверката е по повод многобройните медийни изяви на министъра на МВР, в които той говори за извършвани проверки и разследвания срещу лидера на ДПС и ПГ на ДПС, на каквито по закон МВР няма право. 

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Адвокатът посочва, че има информация и настоява за проверка от прокуратурата дали Демерджиев, злоупотребявайки с властта, която му е дадена, заедно с високопоставени служители на полицията са склонявали кметове и бизнесмени да станат “кошаревски” свидетели срещу Пеевски, фабрикувайки “сигнали” и “свидетелства”, за да удовлетворят личните, реваншистки желания на министъра срещу политически опонент. 

Вътрешният министър отговори с пост във Фейсбук.

“Преди малко от медийни публикации разбрах, че Делян Пеевски, е подал сигнал срещу мен в прокуратурата. Честно казано, няма по-добра атестация за работата на МВР от това да получиш оплакване точно от тази посока. Гледам на този сигнал като на медал, защото когато човекът, превърнал се в международен символ на задкулисието, започне да се жали от закона, това е най-сигурното потвърждение, че най-после сме на прав път”, заяви Демерджиев.

“Твърденията за склоняване на свидетели и фабрикуване на сигнали не са просто върхът на политическото лицемерие, а са чиста форма на психологическа пародия. Г-н Пеевски очевидно приписва на настоящото ръководство на МВР собствения си почерк, който години наред беше стандартът на управление в тази държава. Цинично е точно архитектът на модела на зависимостите да говори за “кошаревски” свидетели в момент, в който хората просто започват да губят страха си и да говорят истината. МВР не фабрикува доказателства, МВР просто спря да ги крие. Аз съм юрист и последното, което бих направил, е да ползвам методите на Пеевски!”, подчерта вътрешният министър.

Според него “иронията е очевидна - държавата диша толкова свободно от опеката на доскорошните си стопани, че дори те са принудени да търсят справедливост по общия ред. Когато архитектите на паралелната власт се редят на опашка пред официалните институции, определено не е атака срещу МВР, а е капитулация пред държавността. С тази реалност ще свикнат всички. В правовата държава всеки е свободен да подава сигнали. Днес подават срещу мен, а утре - хиляди други срещу тях. Законът вече не е инструмент за преговори, а равен стандарт за всички”.

Редактор: Николай Киров
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