Ново, Rakuten Viber пуска мобилен интренет през eSIM

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Rakuten Viber обяви нова услуга при пътуване с вграден eSIM, достъпна директно в приложението. Решението предлага бърза активация и изгодни условия за мобилен интернет в чужбина. Услугата е разработена върху облачната eSIM платформа на Rakuten Mobile, която използва изкуствен интелект и вече е доказала ефективността си при дигиталните решения за пътуване.

Пътуванията зад граница, и особено извън Европейския съюз, често са свързани с високи разходи за роуминг или скрити такси, както и с неудобството от покупка и смяна на физически SIM карти. Вградената eSIM карта е дигитално решение, интегрирано в устройството, което позволява бърз избор и активиране на мобилен план, както и смяна на мобилен оператор без необходимост от физическа SIM карта. Потребителите могат да закупят, инсталират и активират услугата само за минути. С нарастващата поддръжка на eSIM в съвременните устройства, приходите от глобалните услуги за пътуване с тази технология се очаква да нараснат с 380% в периода 2025-2030 г.

Активирането на Viber eSIM е опростено и съобразено с удобството на потребителя:

Достъп до eSIM магазина директно във Viber - през секцията „Още“ във Viber, без нужда от инсталиране на допълнително приложение Избор на план - разнообразие от пакети с мобилни данни за стотици дестинации, съобразени спрямо нуждите на пътуването Сигурно плащане - покупката се извършва чрез интегрирани методи за плащане, защитени от системите на Viber и инструментите на Stripe за предотвратяване на измами Инсталиране - може да се следват инструкциите на екрана, да се използва линк за „Бърза инсталация“, сканира QR код или данните да се въведат ръчно Активация - след инсталацията eSIM се активира и осигурява мигновен достъп до международен интернет, без нужда от смяна на физическа SIM карта

Така, в комбинация с Viber Out, който предлага изгодни международни разговори към мобилни и стационарни номера, Viber се превръща в цялостно решение за пътуващите, предоставяйки им лесна и свободна комуникация по време на пътуване в чужбина.

Източник: Rakuten

Според Rakuten подобни решения могат да бъдат използвани и от компании в сферите на туризма, финансовите технологии и телекомуникациите, които търсят начини да добавят мобилна свързаност към своите дигитални услуги.

Главният продуктов директор на Rakuten Viber Надав Мелник заяви, че интеграцията на eSIM е важна стъпка в развитието на платформата и част от стремежа на компанията да превърне приложението в по-широка екосистема от услуги. По думите му новото решение цели да улесни потребителите при пътуване и да осигури постоянна свързаност в различни точки по света.

За Rakuten Viber

Rakuten Viber е част от Rakuten Group, Inc, глобална компания, оперираща в областта на електронната търговия, финтех, дигиталното съдържание и комуникационните услуги.

За Rakuten Mobile

Rakuten Mobile е компания от групата Rakuten, която се занимава с мобилни комуникации и развива бизнеса си като мобилен оператор (MNO).