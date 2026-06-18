България

Акция и претърсвания от полицията в Смолян

Има двама арестувани

Николай Киров Николай Киров

18 юни 2026, 20:40
Акция и претърсвания от полицията в Смолян
Източник: БТА

П олицията в Смолян оказа съдействие на свои колеги от Областната дирекция на МВР в Пловдив при провеждането на процесуално-следствени действия на територията на града. Това съобщи пред БТА директорът на ОДМВР – Смолян старши комисар Костадин Пачеджиев. 

Той уточни, че действията се извършват от служители на ОДМВР - Пловдив. По официална информация са претърсени три адреса, а двама души са задържани.

Две от претърсванията бяха извършени в квартал „Устово" - на ул. „Антон Страшимиров" и ул. „Васил Райдовски". На мястото имаше полицейски служители и автомобили на разследващите органи.

Източник: БТА

 

Автор: Николай Киров
Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Елена Павлова    
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