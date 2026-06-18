Арестуваха турска звезда на снимачната площадка

О тделът за борба с наркотиците на турската полиция задържа на снимачната площадка известния и в България турски актьор Ердем Кайнарджа по подозрение за употреба на наркотични вещества, съобщи "Хаберлер".

Акцията по задържането е била проведена в студио на Турското радио и телевизия (ТРТ) по време на снимките на епизод от рекламиран нов сериал, чиято предстояща премиера се очаква с нетърпение от зрителите.

Хванаха турски звезди при операция срещу наркотрафика

Кайнарджа, който изпълнява главната роля в новия проект със заглавие „Море и огън“, е бил отведен от полицията направо от караваната за сценична подготовка, но е бил освободен впоследствие, след като е дал кръвна проба и и са му били снети показания. При операцията, която е предизвикала шок сред останалите членове на снимачния екип, е бил направен обиск и на личния автомобил на артиста, но съмнителни улики не са били открити.

Заради инцидента снимачният екип е прекъснал работа за една седмица, докато бъдат изяснени обстоятелствата около случая.

Снимачната площадка на новия сериал е разположена в стара историческа сграда от османския период, понастоящем притежание на частна фабрика за кожени изделия.

Арестуваха известната турска актриса Серенай Саръкая

Сред най-популярните сериали в България с участието на Кайнарджа са „Опасно изкушение“, „Приказка за острова“ и „Сърдечен удар“.

От началото на годината турската полиция проведе редица операции свързани с притежание или употреба на наркотици, при които бяха задържани известни лица от шоубизнеса в страната.

Припомняме, че мащабната операция срещу употребата на наркотици в турската развлекателна индустрия не е изолиран инцидент, а част от поредица систематични действия на истанбулската прокуратура, започнали през октомври миналата година. През януари 2026 г. при операцията в хотел „Бебек“ и няколко нощни клуба в Истанбул, полицията задържа актьора Джан Яман и още шестима души, включително певицата Селен Гьоргюзел.

През май 2026 г. властите издадоха заповеди за арест на редица знаменитости, включително актрисата Серенай Саръкая. Тя бе задържана на летището в Истанбул при завръщането си от чужбина.

Актьорът Догукан Гюнгьор пък беше официално отстранен от продукцията „Шербет от боровинки“, след като пробите му за кокаин и марихуана се оказаха положителни.