България

Мотористи излизат на протест в София заради застраховките „Гражданска отговорност“

95 мотоциклетни клуба и организации настояват за конкретни мерки и обвиняват институциите в бездействие по проблемите на превозните средства от категория L

Василена Василева Василена Василева

19 юни 2026, 07:22
Мотористи излизат на протест в София заради застраховките „Гражданска отговорност“
Източник: БГНЕС

П редставители на мотоциклетната общност в България обявиха протест на 19 юни от 11:00 часа на площад „Княз Александър I Батенберг“ в София. Инициативата е подкрепена от 95 мотоциклетни клуба, групи и организации от страната.

В публична декларация, изпратена до Министерския съвет и медиите, организаторите посочват, че след месеци на жалби, обществени дебати, протести и сигнали до институциите не са получили удовлетворително решение на проблемите, свързани със застраховка „Гражданска отговорност“ за превозните средства от категория L.

Според тях въпросът вече не се изчерпва с цената на застраховките, а засяга доверието в институциите и липсата на действия за осигуряване на справедливи условия за собствениците на мотоциклети.

От мотоциклетната общност настояват за поемане на отговорност от компетентните институции и за конкретни мерки с ясни срокове за решаване на проблема. Те призовават министър-председателя да поеме публичен ангажимент за действия по поставените въпроси.

Организаторите подчертават, че протестът е насочен срещу "институционалното бездействие", а не срещу държавата

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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