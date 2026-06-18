От утре издават заповеди за бутане на незаконни постройки в Баба Алино

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У тре започва издаването на заповедите за събаряне на незаконни посторойки в местността Баба Алино край Варна. Това обяви кметът на Варна Благомир Коцев пред журналисти по време на националната среща на местната и централната изпълнителна власт, която се провежда в Националния дворец на културата (НДК) в столицата.

(Във видеото: Изследват „Баба Алино” с въздушно лазерно сканиране)

Коцев подчерта, че издаването на удостоверения за търпимост се прави от главните архитекти на общините и на районите. Те са отделен орган, който се контролира от регионалните дирекции на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК). Търпимостите, които те издават, се контролира от този орган, а не от кметовете, подчерта Коцев. Удостоверенията за търпимост за местността Баба Алино са издадени през 2023 г. от кмета на район "Приморски" по време на управлението на предшественика му Иван Портних, подчерта Коцев.

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"Всяка една търпимост, издадена към този момент, трябва да се отнесе към него", коментира настоящият кмет на Варна. Според него законът допуска такива удостоверения да бъдат издавани за постройки, изградени към 2001 г. и да бъдат приети като търпими, което позволява да не бъдат събаряни.

Коцев информира, че през 2024 г. район "Приморски" е направил проверки на терен и е установил 15 незаконни сгради. Започнати са съответните действия за издаването на заповеди за спирането на незаконното строителство и в последствие заповедите за събаряне.

"Процесът по издаването на актовете е доста дълъг, съгласно Закона за устройство на територията", посочи Коцев. Той поясни, че няма незаконно строителство, което може да бъде съборено от днес за утре. Процедурите вървят от години и продължават, увери кметът на Варна.

Коцев добави, че няма приет Подробен устройствен план (ПУП) за местността Баба Алино. Планът е изработен, но малко преди да бъде приет от експертния съвет в общината, е бил оттеглен, като една от големите причини за незаконно строителство е именно липсата на ПУП на големи територии и обхвати, а се правят планове на отделни парцели. ПУП за Баба Алино, който е внесен в район "Приморски" и е допуснат да бъде изработен, се е случил през януари 2025 г., което е малко преди Общината да започне да работи по незаконното строителство в местността.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пък коментира в на форума в НДК днес, че общо 42 удостоверения за търпимост за строежи в цялата oбщина Варна са неистински.

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Регионалният министър съобщи, че проверката на удостоверенията за търпимост, които са над 800, продължава.

"Резултатите за тези 42 документа са на базата на проверени над 300 удостоверения. Установява се, че 41-42 сгради не са били построени преди 2001 г., тъй като на снимките на ортофотокартите през 2019 г. те не фигурират", отчете Шишков.

"За всички останали, които не са били елемент от кадастралната карта, имаме сериозни съмнения", посочи Шишков и подчерта, че в цялата община Варна има открити незаконни трафопостове.

"Масово са си позволявали да се строи незаконно и да се издават незаконни удостоверения за търпимост. Очевидно механизмът е работил от 2023 г. досега", обясни Шишков.

За цялата местност "Баба Алино" е констатирано незаконно строителство на един трафопост и се изисква информация от местното електроразпределително дружество, добави Шишков.