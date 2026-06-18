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От трудното детство до Белия дом: Джей Ди Ванс с откровено интервю за Тръмп, Иран и голямата политика

Вицепрезидентът на САЩ говори за възможността за бъдещи нормални отношения между Вашингтон и Техеран

Николай Киров Николай Киров

Обновена преди 23 минути / 18 юни 2026, 22:18
От трудното детство до Белия дом: Джей Ди Ванс с откровено интервю за Тръмп, Иран и голямата политика
Източник: Getty Images

В ицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс даде откровено интервю пред предприемача Стивън Бартлет в подкаста "Дневникът на един изпълнителен изпълнителен директор".

Ванс разказва подробно за  тежкото си детство, политическата си кариера и рязката промяна в отношението му към президента на САЩ Доналд Тръмп.

Майката на настоящия вицепрезидент е била зависима от наркотици години наред, включително опиоиди и по-късно хероин. Биологичният му баща отсъствал. Осиновен е от друг мъж, който също напуска живота му.

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Така Ванс израснал е сред постоянна смяна на бащини фигури и семейни конфликти. Определя баба си като човека, който буквално го е спасил от пропадане и му е дал стабилност.

Той развива тезата, че децата, израснали в хаос, често успяват, ако имат поне един стабилен възрастен човек до себе си - учител, баба, дядо или близък роднина. Ванс подчертава, че хората, които успяват да се измъкнат от трудна среда, почти винаги имат поне една "котва" – човек, който им дава стабилност. В неговия случай това е баба му, но имало частично и други положителни фигури. Тази се превърнала и в основа за неговото разбиране за социална политика: стабилността и институциите са критично важни за индивидуалния успех на гражданите.

В същото време Ванс описва себе си като човек с изразен страх от загуба и нестабилност.

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Разказва как дори в щастливия си брак дълго време е очаквал всичко да се разпадне и си мислел: "Няма начин това да продължи."

Той признава, че при конфликти първата му реакция е била "да приключи връзката", вместо да решава проблема.

Ванс отбелязва, че избягва терапия, защото не му допада идеята да обсъжда миналото си с непознати и да се фокусира прекомерно върху травмата, тъй като това според него намалява личната отговорност.

Защо Ванс нарекъл Тръмп "Американския Хитлер"

Вицепрезидентът на САЩ признава, че през 2016 г. е смятал, че Тръмп ще бъде провален президент.

Тогава Ванс смятал, че американските институции работят нормално и, че военните и експертите като цяло са надеждни.

По-късно обаче стигнал до извода, че е грешал и по трите въпроса. Според него именно разочарованието от институциите е причината да промени отношението си към Тръмп.

"Почти всичко, което някога съм чувал президента да казва и след това се пречупва през обектива на  социалните медии или не-социалните медии, е много често това, в което е обвинен, че е казал, че не го е казал, или го е казал по съвсем различен начин, или има много по-широк контекст" посочва Ванс.

"Той е много топъл. Той е много любящ човек към децата си, към внуците си. Той е невероятно щедър. Той наистина обича да прави другите хора щастливи. Нямах никакво разбиране за това отвън. Това, което виждах, бяха, знаете, клипове, на които той спори с журналист и това беше всичко, и това ви дава много, много едноизмерна представа за човека", споделя вицепрезидентът за Тръмп.

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Ванс признава, че политиката неизбежно включва критикуване на опонентите, но настоява, че не това трябва да се превръща в омраза към хората от другата страна. Той твърди, че повечето хора, включително политическите му опоненти, действат добросъвестно, дори когато правят грешки. Според него проблемът не е в отделни личности, а в системните политически решения.

Изненадващо откровен за Израел

Най-неочакваните реплики в интервюто са за отношенията между САЩ и Израел. Ванс казва буквално: "Не вярвам на никого."

На въпроса дали вярва на Израел отговаря по същество отрицателно и подчертава, че Израел и САЩ имат различни интереси.

Според Ванс САЩ са старшият партньор, а Израел не е автоматично прав във всичко. Вицепрезидентът е категоричен, че американската политика трябва да се води от американските интереси.

Ванс за войната в Ирак

Ванс говори много емоционално за службата си в морската пехота и остро критикува Джордж Буш за войната в Ирак. 

Бил е мотивиран да се присъедини към армията след атентатите от 11 септември.

Според него американските лидери са използвали патриотизма на младите хора за война, която не е била жизненоважна за страната.

Ванс предупреждава, че когато лидерите злоупотребят с доверието на обществото, това изчерпва готовността на следващото поколение да служи на държавата.

Имиграцията - най-ясната му позиция

Ванс твърди, че не обвинява имигрантите лично. Обвинява политическата система, която позволява влизането им в САЩ. 

По думите му прекалено бързата демографска промяна създава социално напрежение, а интеграцията работи по-добре, когато е постепенна.

Той използва интересна аналогия: "Ако поканиш 10 души на вечеря и всеки доведе още трима непознати, разговорът и атмосферата се променят напълно".

Ванс се противопоставя на твърдението, че политическите лидери умишлено "демонизират" малцинства. Вместо това той твърди, че политиците често артикулират реални обществени страхове, дори ако езикът им е груб. Според него основният проблем е липсата на ефективна интеграционна политика.

За Иран с помирение

Ванс говори за меморандума за разбирателство между САЩ и Иран, изхождайки от позицията, че иранската ядрена програма е унищожена.

Според него Техеран е готов на дългосрочни проверки, а в замяна може да получи облекчаване на санкциите.

Вицепрезидентът на САЩ води делегацията за мирните преговори с иранските представители в Исламабад. 

Целта не е смяна на режима в Иран, а промяна в поведението му, категоричен е Ванс. Той дори говори за възможността за бъдещи нормални отношения между Вашингтон и Техеран.

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Според него основната цел на САЩ е да предотврати възобновяване на ядрената програма на Иран, като същевременно отвори възможност за икономическа реинтеграция на Ислямската република, ако Техеран промени поведението си. Ванс посочва, че се водят преговори, включително има вече договорени предварителни рамки, които включват сигурността в Персийския залив, контрол върху ядрените материали и икономически облекчения.

Когато водещият внезапно го пита дали вярва в извънземни, Ванс отговаря кратко:

"Да."

Автор: Николай Киров
Джей Ди Ванс САЩ Доналд Тръмп
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