Свят

Защо Португалия играе с разбито сърце на Мондиал 2026

Надежда Неменски Надежда Неменски

18 юни 2026, 16:46
Защо Португалия играе с разбито сърце на Мондиал 2026
Отборът на Португалия в първия си мач на Мондиал 2026   
Източник: БГНЕС

П оклонете се на Лионел Меси. Хеттрикът на най-великия футболист в историята е точно това, от което се нуждаеше това Световно първенство, и сложи перфектен край страхотния вторник в САЩ, изпълнен с екшън. Килиан Мбапе и Ерлинг Холанд също изиграха прекрасна поддържаща роля с по два гола, докато суперзвездите заеха централно място в Северна Америка.

Остава усещането, че това беше перфектната мотивация за друга жива легенда, която в сряда направи първата си поява на тазгодишното Световно първенство. Кристиано Роналдо продължава да игнорира хода на времето и има своя шанс да блесне.

Този мач означаваше много повече от просто резултат, тъй като беше първият двубой на отбора на Световно първенство след смъртта на Диого Жота, пише Си Ен Ен (CNN). 

Основната тема във вчерашния ден беше планът на Португалия да почете Диого Жота в откриващия си мач на Мондиал 2026. Футболният спорт остана на заден план, когато нападателят на Ливърпул и Португалия Диого Жота загина, заедно с брат си Андре Силва, в автомобилна катастрофа миналата година.

Шокиращата реалност беше трудна за вярване по онова време, а въздействието ѝ все още се усеща от най-близките му хора. Жота се беше оженил за дългогодишната си партньорка Руте Кардосо, от която има три деца, по-малко от две седмици преди катастрофата.

Това оказа реално влияние и върху неговите съотборници, като звездите на английския клуб Ливърпул признаха, че им е било трудно да се концентрират върху спорта през този сезон, докато са се опитвали да преживеят скръбта по своя приятел.

Това означава, че играчите на Португалия носят на раменете си не само тежестта на очакванията на този турнир, но и тежестта на скръбта по съотборник, който щеше да бъде сред тях това лято.

Жота всъщност беше обявен за почетен член на отбора, когато мениджърът Роберто Мартинес избра състава тази година, а премиерът на Португалия Луиш Монтенегро наскоро подари на всеки играч гривна с техните имена до това на Жота.

Отборът ги носеше в първия си мач от турнира срещу ДР Конго, който завърши с шокиращо равенство 1:1 в Хюстън.

Мондиал 2026: Португалия изпусна победата срещу ДР Конго
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Португалия изпусна победата срещу ДР Конго
Португалия изпусна победата срещу ДР Конго
Португалия изпусна победата срещу ДР Конго
Португалия изпусна победата срещу ДР Конго

„Това е лента за китка, която можем да носим на терена. Той ни остави да изберем дали искаме да я използваме или не, през деня или по време на мача. Приехме я с много обич и избрахме да я използваме“, каза полузащитникът на Португалия Витиня пред репортери.

Но болката от загубата ще бъде истинско изпитание за този португалски отбор. Те носят надеждите не само на една нация, но и мечтите на Жота, който винаги е мечтал да играе на Световно първенство. „Чувстваме го и искаме да го спечелим, не само защото е Световно първенство и е мечта на всеки, но и заради него“, каза Витиня пред CNN Sports по-рано тази година.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: CNN    
Лионел Меси Световно първенство 2026 Диого Жота Португалия Кристиано Роналдо футбол Мондиал 2026 Килиан Мбапе Ерлинг Холанд Витиня
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