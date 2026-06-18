САЩ имат проблем, Израел не иска да си тръгне от Ливан

И зраел публикува днес нова карта на териториите, които Израелските сили за отбрана контролират в Южен Ливан, предаде "Ройтерс".

По-рано през деня израелски официални лица заявиха, че Израел преговаря със САЩ за оставането на армията му на ливанска теротирия.

Вашингтон и Техеран обаче вчера подписаха меморандум за прекратяване на войната, в който изрично е посочено, че се спират сраженията по всички фронтове, включително ливанския и се гарантира "териториалната цялост и суверенитета на Ливан".

Израел отхвърли призивите да изтегли силите си, които нахлуха в Южен Ливан през март в отговор на ракетен обстрел от страна на подкрепяната от Иран групировка "Хизбула". В хода на израелските атаки бяха убити хиляди ливанци и разрушени множество селища.

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"Хизбула" тази седмица продължи да атакува израелски позиции в Южен Ливан, като имаше и съобщения за убити и ранени израелски войници при удар с дрон.

През април Израел публикува карта, очертаваща т. нар. "буферна зона" в Южен Ливан. На разпространената днес нова карта се вижда, че израелската армия вече действат няколко километра по-навътре в ливанска територия.

Днес вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс разкритикува Израел за "странната паника" и "истеричната реакция" по повод сключеното с Иран споразумение.

Представители на целия политически спектър в Израел, включително някои от съюзниците на премиера Бенямин Нетаняху, разкритикуваха споразумението, като заявиха, че то не отговаря на техните опасения във връзка с ядрената програма и програмата за балистични ракети на Иран и ще ограничи военните операции на Израел срещу подкрепяната от Иран групировка "Хизбула" в Ливан.

"В израелската политическа система цари една странна паника, която забелязах, при което те приемат, че всичко, което се обмисля и е в полза на Иран, ще се случи, но ще се случи, без иранците да променят поведението си", каза Ванс в интервюто пред "Ню Йорк таймс".

"Споразумението не е формулирано по този начин", добави той и подчерта, че САЩ няма да отменят санкциите срещу Иран, ако той продължава да финансира терористични организации като "Хизбула".

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Ванс обвини Израел в липса на доверие към най-силния си съюзник.

"Намирам цялата тази паника в Израел за малко странна, защото мисля, че тя произтича от недоверие, а аз смятам, че Америка е спечелила доверието на този регион на света", заяви Ванс.

"Свършихме много добра работа за тази конкретна страна и за това конкретно правителство", каза той за Израел и добави: "И мисля, че твърдението, че сме сключили ужасна сделка, не се подкрепя от фактите, и просто няма никакъв смисъл, ако се вземе предвид цялостната история на нашите отношения".

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Отговаряйки на конкретни критици на споразумението - крайнодесните израелски министри Итамар Бен-Гвир и Бецалел Смотрич, Ванс каза: "Предполагам, че отговорът ми към тях би бил: Какво точно предлагате? Вие сте страна с 9 милиона души население. Не можете просто да решите всеки един проблем с националната сигурност, който имате, чрез убийства."