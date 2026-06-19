Радев и Зеленски обсъдиха в Брюксел енергийната сигурност и сътрудничество в производството на дронове

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Европейските лидери се събират в Брюксел за ключови решения за сигурността

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Зеленски от Брюксел: Украйна заслужава ускорено членство в ЕС повече от всяка друга държава

М инистър-председателят Румен Радев проведе среща с президента на Украйна Володимир Зеленски в Брюксел в рамките на заседанието на Европейския съвет. Разговорът между двамата е бил по искане на украинската страна, съобщиха от правителствената информационна служба.

Зеленски от Брюксел: Украйна заслужава ускорено членство в ЕС повече от всяка друга държава

Основен акцент по време на срещата е била ролята на България за гарантирането на енергийната сигурност в региона. Обсъдени са доставките на природен газ, производството и преносът на електроенергия, както и възможностите за по-тясно сътрудничество в тази сфера.

Двамата лидери са разговаряли и за перспективите пред индустриалното партньорство между България и Украйна. Сред темите е бил и потенциалният трансфер на технологии, свързани с производството на безпилотни летателни апарати.

След срещата президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи в профила си в социалната мрежа X, че е провел „съдържателен разговор“ с българския министър-председател и му благодари за срещата.

„Обсъдихме подробно развитието на нашето сътрудничество и енергийната сигурност, включително на регионално ниво“, написа Зеленски.

I met with Prime Minister of Bulgaria Rumen Radev. Thank you for the substantive talks. We discussed in detail the development of our cooperation and energy security, including at the regional level. We also addressed preparations for consultations between Ukraine and Bulgaria… pic.twitter.com/ddxR2DRg34 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 18, 2026

По думите му е бил разгледан и въпросът за подготовката на консултации между Украйна и България за разработването на съвместни проекти.

Украинският президент посочи, че е предложил на България започването на работа по специално двустранно споразумение за сътрудничество в областта на безпилотните летателни апарати.

„Предложих на България да започнем работа по специално споразумение за сътрудничество в областта на дроновете“, отбеляза Зеленски.

Той допълни, че двамата са се договорили екипите им да продължат работата по обсъдените теми и да подготвят необходимите двустранни документи.

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При пристигането си в Брюксел за участие в срещата на държавните и правителствените ръководители на страните членки на Европейския съюз Румен Радев коментира и европейската перспектива на Украйна. Той заяви, че България ще подкрепи процеса на преговорите за присъединяване на Украйна към Европейския съюз.

„България в никакъв случай няма да възпрепятства процеса на започване на преговорите“, подчерта министър-председателят.

Срещата между Румен Радев и Володимир Зеленски се състоя в рамките на заседанието на Европейския съвет в Брюксел, на което лидерите на държавите членки обсъждат ключови въпроси, свързани със сигурността на Европа, подкрепата за Украйна, развитието на европейската отбрана, конкурентоспособността на европейската икономика и енергийната сигурност. Във фокуса на разговорите е и напредъкът на Киев по пътя към членство в Европейския съюз, както и продължаващата европейска подкрепа за страната на фона на войната с Русия.

Украйна получи статут на страна кандидат за членство в ЕС през 2022 г., а през декември 2023 г. европейските лидери дадоха зелена светлина за започване на преговори за присъединяване. През последните месеци Киев активно настоява за ускоряване на преговорния процес и за отваряне на първите преговорни клъстери още през тази година.

По време на срещата на върха украинският президент Володимир Зеленски призова европейските лидери да ускорят интеграцията на страната му в ЕС. Той заяви, че Украйна е платила висока цена за своя европейски избор и подчерта значението на украинския военен и технологичен опит за бъдещата сигурност на Европа.