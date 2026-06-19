Свят

Радев и Зеленски обсъдиха в Брюксел енергийната сигурност и сътрудничество в производството на дронове

Обсъдиха индустриално партньорство и трансфер на технологии за дронове към България

Николай Киров Николай Киров Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 21 минути / 19 юни 2026, 00:57
Зеленски от Брюксел: Украйна заслужава ускорено членство в ЕС повече от всяка друга държава

Зеленски от Брюксел: Украйна заслужава ускорено членство в ЕС повече от всяка друга държава
САЩ имат проблем, Израел не иска да си тръгне от Ливан

САЩ имат проблем, Израел не иска да си тръгне от Ливан
Зеленски: Ако Украйна гори, ще гори и Москва

Зеленски: Ако Украйна гори, ще гори и Москва
CNN: Споразумението на Тръмп с Иран може да е провал, но той получава това, което иска

CNN: Споразумението на Тръмп с Иран може да е провал, но той получава това, което иска
Европейските лидери се събират в Брюксел за ключови решения за сигурността

Европейските лидери се събират в Брюксел за ключови решения за сигурността
Доналд Тръмп обяви от Версай: Споразумението с Иран е подписано

Доналд Тръмп обяви от Версай: Споразумението с Иран е подписано
Техеран: САЩ и Иран може да подпишат на ниво президенти

Техеран: САЩ и Иран може да подпишат на ниво президенти
Лидерите на Г-7 дадоха силна подкрепа на Украйна срещу Русия

Лидерите на Г-7 дадоха силна подкрепа на Украйна срещу Русия

М инистър-председателят Румен Радев проведе среща с президента на Украйна Володимир Зеленски в Брюксел в рамките на заседанието на Европейския съвет. Разговорът между двамата е бил по искане на украинската страна, съобщиха от правителствената информационна служба.

Зеленски от Брюксел: Украйна заслужава ускорено членство в ЕС повече от всяка друга държава

Основен акцент по време на срещата е била ролята на България за гарантирането на енергийната сигурност в региона. Обсъдени са доставките на природен газ, производството и преносът на електроенергия, както и възможностите за по-тясно сътрудничество в тази сфера.

Двамата лидери са разговаряли и за перспективите пред индустриалното партньорство между България и Украйна. Сред темите е бил и потенциалният трансфер на технологии, свързани с производството на безпилотни летателни апарати.

След срещата президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи в профила си в социалната мрежа X, че е провел „съдържателен разговор“ с българския министър-председател и му благодари за срещата.

„Обсъдихме подробно развитието на нашето сътрудничество и енергийната сигурност, включително на регионално ниво“, написа Зеленски.

По думите му е бил разгледан и въпросът за подготовката на консултации между Украйна и България за разработването на съвместни проекти.

Украинският президент посочи, че е предложил на България започването на работа по специално двустранно споразумение за сътрудничество в областта на безпилотните летателни апарати.

„Предложих на България да започнем работа по специално споразумение за сътрудничество в областта на дроновете“, отбеляза Зеленски.

Той допълни, че двамата са се договорили екипите им да продължат работата по обсъдените теми и да подготвят необходимите двустранни документи.

Радев за санкциите срещу Русия: Да, ще наложа вето

При пристигането си в Брюксел за участие в срещата на държавните и правителствените ръководители на страните членки на Европейския съюз Румен Радев коментира и европейската перспектива на Украйна. Той заяви, че България ще подкрепи процеса на преговорите за присъединяване на Украйна към Европейския съюз.

„България в никакъв случай няма да възпрепятства процеса на започване на преговорите“, подчерта министър-председателят.

Срещата между Румен Радев и Володимир Зеленски се състоя в рамките на заседанието на Европейския съвет в Брюксел, на което лидерите на държавите членки обсъждат ключови въпроси, свързани със сигурността на Европа, подкрепата за Украйна, развитието на европейската отбрана, конкурентоспособността на европейската икономика и енергийната сигурност. Във фокуса на разговорите е и напредъкът на Киев по пътя към членство в Европейския съюз, както и продължаващата европейска подкрепа за страната на фона на войната с Русия.

Украйна получи статут на страна кандидат за членство в ЕС през 2022 г., а през декември 2023 г. европейските лидери дадоха зелена светлина за започване на преговори за присъединяване. През последните месеци Киев активно настоява за ускоряване на преговорния процес и за отваряне на първите преговорни клъстери още през тази година.

По време на срещата на върха украинският президент Володимир Зеленски призова европейските лидери да ускорят интеграцията на страната му в ЕС. Той заяви, че Украйна е платила висока цена за своя европейски избор и подчерта значението на украинския военен и технологичен опит за бъдещата сигурност на Европа.

Редактори: Николай Киров Василена Василева
Източник: БТА, Маргарита Колева, Любомир Мартинов    
Румен Радев Володимир Зеленски Украйна
Последвайте ни
Радев и Зеленски обсъдиха в Брюксел енергийната сигурност и сътрудничество в производството на дронове

Радев и Зеленски обсъдиха в Брюксел енергийната сигурност и сътрудничество в производството на дронове

19 юни: Черният четвъртък, когато цяла Варна плачеше

19 юни: Черният четвъртък, когато цяла Варна плачеше

Над 110 000 ученици се явяват на НВО по математика днес

Над 110 000 ученици се явяват на НВО по математика днес

Зеленски от Брюксел: Украйна заслужава ускорено членство в ЕС повече от всяка друга държава

Зеленски от Брюксел: Украйна заслужава ускорено членство в ЕС повече от всяка друга държава

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Защо котката спи върху главата ми

Защо котката спи върху главата ми

dogsandcats.bg
Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят
Ексклузивно

Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят

Преди 2 дни
17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище
Ексклузивно

17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище

Преди 2 дни
<p>Градушка опустоши посевите в община Неделино</p>
Ексклузивно

Градушка опустоши посевите в община Неделино

Преди 2 дни
<p>Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал</p>
Ексклузивно

Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

"Русия е най-голямата заплаха за НАТО и свободата в Европа"

Свят Преди 43 минути

Това каза германският външен министър Вадефул

,

Край на скуката в офиса: Google пусна безплатен самолетен симулатор в браузъра

Любопитно Преди 45 минути

Досега скритата функция изискваше теглене на софтуер, но вече можете да полетите от пилотската кабина над 3D градовете по света напълно безплатно и директно от уеб браузъра си

Защо Джей Ди Ванс нарекъл Тръмп "Американския Хитлер"

Защо Джей Ди Ванс нарекъл Тръмп "Американския Хитлер"

Свят Преди 9 часа

Ванс говори за възможността за бъдещи нормални отношения между Вашингтон и Техеран

ФИФА и Далас превърнаха феновете в златна мина

ФИФА и Далас превърнаха феновете в златна мина

Любопитно Преди 9 часа

Водата се таксувала за 8,25 долара

Китай и НАТО в спор за Украйна

Китай и НАТО в спор за Украйна

Свят Преди 10 часа

Рюте: Не сме наивни. Наблюдаваме всичко

Миланов: ДАНС трябва да даде допълнителни данни за групировката КУБ

Миланов: ДАНС трябва да даде допълнителни данни за групировката КУБ

България Преди 10 часа

Миланов: Информацията, която вече е предоставена на прокуратурата, ние няма да я изискваме

Акция и претърсвания от полицията в Смолян

Акция и претърсвания от полицията в Смолян

България Преди 10 часа

Има двама арестувани

Депутатите вдигнаха тавана на външния дълг на България

Депутатите вдигнаха тавана на външния дълг на България

България Преди 12 часа

Вдигането на тавана на дълга с до 3,8 млрд. евро става с промени в Удължителния закон за бюджета

Посланикът на България в Скопие: Не блокирайте ГКПП или пътища за Северна Македония

Посланикът на България в Скопие: Не блокирайте ГКПП или пътища за Северна Македония

България Преди 12 часа

Желязко Радуков: Подкрепяме и правото на мирен граждански протест

Ново, Rakuten Viber пуска мобилен интренет през eSIM

Ново, Rakuten Viber пуска мобилен интренет през eSIM

Технологии Преди 13 часа

Новият продукт осигурява лесен и достъпен мобилен интернет в роуминг за пътуващите в чужбина

Арестуваха турска звезда на снимачната площадка

Арестуваха турска звезда на снимачната площадка

Свят Преди 13 часа

Акцията по задържането е била проведена в студио на Турското радио и телевизия

Спорт и бежанска криза: Как футболистите превръщат травмите в триумф

Спорт и бежанска криза: Как футболистите превръщат травмите в триумф

Свят Преди 14 часа

Когато Антонио Рюдигер влезе в игра като резерва по време на откриващия мач на Световното първенство за Германия - победата със 7:1 над Кюрасао на стадион „Хюстън“ - той знаеше, че голямото му разширено семейство ще го гледа с гордост

Адвокатът на Пеевски подаде сигнал в прокуратурата срещу Демерджиев, а той отговори

Адвокатът на Пеевски подаде сигнал в прокуратурата срещу Демерджиев, а той отговори

България Преди 14 часа

Според юриста причината са медийни изяви на вътрешния министър

Отборът на Португалия в първия си мач на Мондиал 2026

Защо Португалия играе с разбито сърце на Мондиал 2026

Свят Преди 14 часа

Тръмп: Само завистливи, лоши и глупаци критикуват сделката с Иран

Тръмп: Само завистливи, лоши и глупаци критикуват сделката с Иран

Свят Преди 15 часа

Цените на петрола се понижиха значително, след като Тръмп и иранският президент подписаха документа

Фалшив доктор в Пловдив: Задържаха жена, лекувала без никакво образование

Фалшив доктор в Пловдив: Задържаха жена, лекувала без никакво образование

България Преди 15 часа

Тя била и управител на Холистичния център, в който е задържана

Всичко от днес

От мрежата

9 причини защо кучето ви обича да дъвче камъни

dogsandcats.bg

Кои са трите вида Пудели и кой е най-добрият избор за вас

dogsandcats.bg
1

Горещини до края на юни

sinoptik.bg
1

ООН предупреди за риска от "Ел Ниньо"

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 19 юни, петък

Edna.bg

След 30: Защо става все по-трудно да намериш истински приятелки?

Edna.bg

Ден 8: Мексико се класира напред, Канада пише история

Gong.bg

Вратарски гаф прати Мексико в елиминациите на Мондиал 2026

Gong.bg

Дори след споразумение: Ще отнеме месеци преди петролът отново да "потече" през Ормузкия проток

Nova.bg

След историческата сделка: Защо искането на Иран за изтегляне от Ливан постави Израел в шах

Nova.bg