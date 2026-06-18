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ФИФА и Далас превърнаха феновете в златна мина

Водата се таксувала за 8,25 долара

Николай Киров Николай Киров

18 юни 2026, 21:34
ФИФА и Далас превърнаха феновете в златна мина
Източник: EPA/БГНЕС

Oще преди началото на Световното първенство имаше прогночи, че английските фенове ще трябва да платят цяло състояние, за да подкрепят любимците си във всички мачове.

Оказва се, че те са били посрещнати от много сериозни цени на стадиона в Далас за дербито с Хърватия. Там бирата е струвала 15,95 долара, а коктейл маргарита - 25,50 долара за всеки фен, желаещ алкохолно питие.

Водата се таксувала за 8,25 долара, газираната вода била с 0,25 долара по-скъпа. Що се отнася до храната, най-евтиният артикул били чипсовете, обявени за 7 долара, докато най-скъпият хранителен продукт бил кесадия, на цена от 26 долара.

Това засенчва цените, които феновете плащат във Висшата лига и EFL. Цените в случая са многократно по-високи от тези на клубовете в английските дивизии.

Всичко това доведе до изключително разочарование и негативна реакция от страна на присъстващите фрнове. Те не спестиха критиките си в социалните мрежи.

„Чипсът е по-евтин от водата... лудост...“, ядосва се един от запалянковците. Друг добавя: „Тези цени са поне два пъти по-високи, отколкото в Атланта - това печалба ли е от английските фенове“.

Цените на водата беше основният източник на разочарование, както каза един от поддръжниците: „6,20 паунда за вода. Това е престъпление“.

Автор: Николай Киров
Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
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