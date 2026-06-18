Свят

Китай и НАТО в спор за Украйна

Рюте: Не сме наивни. Наблюдаваме всичко

Николай Киров Николай Киров

18 юни 2026, 21:18
Китай и НАТО в спор за Украйна
Източник: EPA/БГНЕС

К итай отговори на изявленията от НАТО, че подпомага Русия във войната ѝ срещу Украйна и посъветва Алианса да ''мисли за себе си''.

Това заяви говорителят на китайското външно министерство Лин Дзиен на брифинг в Пекин, предава "Фокус".

Според представителя на китайското външно министерство Пекин се придържа към ''обективна и справедлива позиция'' по отношение на войната в Украйна.

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Лин Дзиен твърди, че Китай не е доставял смъртоносни оръжия нито на Украйна, нито на Русия.

''Китай не е предоставил никакви смъртоносни оръжия на никоя от страните в конфликта и е осигурил строг контрол върху стоки с двойна употреба'', отбеляза той.

Пекин също така разкритикува днешното изявление на генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Китайското външно министерство призова Алианса да преразгледа подходите си към Китай и да спре да провокира конфронтация.

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''Време е НАТО да коригира погрешното си схващане за Китай, да спре да провокира конфронтации, да прехвърля вината и да мисли за себе си като за продукт на Студената война, за собствената си роля в насърчаването на световния мир и стабилност'', подчерта Лин Дзиен.

Припомняме, че по-рано днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте говори за ролята на Пекин във войната на Русия срещу Украйна.

Според него Кремъл не води война сам, а с подкрепата на Китай, Иран и Северна Корея.

Рюте също така обърна внимание на доставките на стоки с двойна употреба и опитите за заобикаляне на международните санкции срещу Русия.

"Не сме наивни. Наблюдаваме всичко“, подчерта генералният секретар на НАТО.

Припомняме, че през юни 2021 г., по време на срещата на върха на НАТО в Брюксел, лидерите на Алианса официално определиха поведението на Пекин като "системно предизвикателство" към международния ред. Конфронтацията се задълбочи след началото на войната в Украйна. През февруари 2023 г. НАТО и ЕС започнаха координиран мониторинг върху доставките на "стоки с двойна употреба". В последващ доклад на Г-7 от юни 2024 г. министрите на външните работи официално заявиха своята "силна загриженост" относно ролята на китайски предприятия, които предоставят микроелектроника и машинни части на руския военен комплекс. Тези констатации доведоха до въвеждането на нови протоколи за наблюдение на веригите за доставки, целящи да ограничат заобикалянето на санкциите през трети страни. Ключов момент в противопоставянето настъпи през юли 2024 г. на срещата на върха във Вашингтон, когато НАТО директно назова Пекин като "решаващ помощник" на руската военна индустрия. В отговор на това обвинение, китайската мисия към ЕС публикува официална позиция, настоявайки НАТО да "спре да раздухва китайската заплаха".

Редактор: Николай Киров
Източник: Фокус    
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