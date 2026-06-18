Медицински хеликоптер транспортира двете най-тежко пострадали деца от катастрофата в Горна Оряховица

Тревожни данни на границата: Близо една четвърт от пробите на вносно мляко с проблемни показатели

Д вете най-тежко пострадали момчета от среднощната катастрофа в Горна Оряховица ще бъдат лекувани в "Пирогов". Едното е транспортирано преди обед с медицински хеликоптер от болничното летище в двора на МБАЛ "Д-р Стефан

Черкезов".

15-годишен зад волана катастрофира в Горна Оряховица, пет деца пострадаха

Чака се всеки момент в областната болница да кацне и втора въздушна линейка, която по неофициална информация ще транспортира към София и 15-годишния шофьор.

Състоянието на двете деца е сериозно, има реална опасност за живота им.

Тежката катастрофа стана в нощта срещу четвъртьк около 1:30 ч. 15-годишен младеж взел колата на баща си. В автомобила

са били още четири деца на възраст между 12 и 14 г.

По първоначална информация колата се е движела с висока скорост към с. Първомайци. На кадри от охранителни камери се вижда слалом по тясна улица между паркирани автомобили и как колата се забива в електрически стълб. При огледа обаче се оказало, че невръстният шофьор се е блъснал последователно в два леки автомобила, два контейнера за смет, стьлб и гаражна врата.

Прокуратурата се зае с катастрофата с пет пострадали деца в Горна Оряховица

Наложило се е колата да 6ъде разрязана, за да извадят непълнолетния шофьор и двама от спътниците му на 12 и 14 г. Те са в реанимация, предаде "24 Часа". Другите деца са избягали от катастрофата. Към момента четири от петте момчета са в болница.

На младежа е взета кръвна проба за алкохол и наркотични вещества. По случая е започнато досьдебно производство

под наблюдението на прокуратурата.