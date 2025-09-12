Гледат мерките на младежите, задържани за побоя над полицейския шеф в Русе

"Да не ви се случи това, което на мен": Говори 89-годишната Янка Ушколова, запазила дома си след битка с имотната мафия

Проф. Тодор Кантарджиев: Бременните трябва да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви

"Получих два удара" - какво е казал при първия си разпит полицейският шеф Николай Кожухаров за боя

А пелативният съд във Велико Търново определи мярка за неотклонение "домашен арест" за Жулиен Кязимов, който е един от четиримата обвинени младежи за побоя над директора на Областната дирекция на МВР в Русе комисар Николай Кожухаров и неговия съсед Георги Димитров, съобщи БТА.

В момента се гледа жалбата срещу постоянния арест на втория обвинен - Кириш Гочев на 19 години, съобщи NOVA .

При засилени мерки за сигурност в Апелативния съд във Велико Търново започнаха съдебните заседания по мерките на четиримата младежи, обвинени за нападението над директора на Областната дирекция на МВР в Русе на 4 септември ст. комисар Николай Кожухаров.

"Получих два удара" - какво е казал при първия си разпит полицейският шеф Николай Кожухаров за боя

18-годишният Жулиен Кязъмов се яви лично в съдебната зала и поиска от съдебния състав с председател съдия Корнелия Колева справедливост и по-лека мярка за неотклонение.

По искане на прокуратурата към досъдебното производство днес бяха приобщени протоколът с разпита на пострадалия полицейски директор Никой Кожухаров, направен на 10 септември, както и показанията на единия от четиримата обвиняеми Виктор Иванов.

Представена беше 74 листа видеотехническа експертиза и диск с видеозаписи.

Прокуратурата действа пасивно и няма никакви основания за потвърждаване на мярката "задържане под стража", заяви Станислав Иванов, адвокат на 18-годишния Жулиен Кязъмов преди решението за мярката му за неотклонение, цитиран от БНР.

"Жулиен не е участвал в побоя над Кожухаров. Разпитани са 8 полицейски служители, които обслужват версията на пострадалите. Днес в съдебно заседание дори Кожухаров каза, че е получил два удара и до него е било друго лице, не е бил Жулиен. Това казва и съпроцесникът му. По-важно е да попитате прокуратурата има ли бодикамери и къде са записите, ако има. В делото няма. Аз не видях докладни. На всеки екип трябва да има докладна - какво е заварил, какво се е случило и как е обслужено местопроизшествието", обясни адвокат Иванов.

Според апелативните прокурори Димитър Лещаков и Цветан Маринов, при съпоставката на разбора на видеокадрите със свидетелски показания, 18-годишният Жулиен е едно от лицата, нанесли побой над полицейския директор, а извършените действия са арогантни. Това, че младежът е студент първи курс в специалността "Противодействие на престъпността" и е с чисто съдебно минало не са предпоставка за промяна на мярката му в по-лека, както поиска защитата, заявиха прокурорите.

Съдебните заседания във Великотърновския апелативен съд ще протекат бавно и дълго, защото всеки един от адвокатите на четиримата младежи се запознава с допълнителните доказателства.

Предстоят мерките на шофьора на колата Кирил Гочев, на Виктор Иванов и на непълнолетния Станислав, която ще се гледа при закрити врата.