Член на МВР синдиката: Случаят в Русе е поредният, който се употребява политически

"Това става тенденция", заяви Вергил Христов

11 септември 2025, 10:25
Плюене, бой, унижение: Малолетни нападнаха свои връстници в парка в Ботевград

Гроздан Караджов: Държавата ще може да затваря атракциони при установена опасност

22-годишният Даниел Терзиев, обвинен за дерайлирането на трамвай в София, остава за постоянно в ареста

Протести в София и Русе след случая с пребития полицейски шеф

Промяна във времето – дъжд и градушки в четвъртък

Пътници бяха държани 3 часа на борда на самолет в София

Прокуратурата разследва случая със загиналото дете, затиснато от самоделно МПС в Габровско

Родителите на обвинения за трагедията с АТВ в

"Случаят в Русе е поредният, който се употребява политически. Това става тенденция. Свидетели сме как МВР се използва за трупане на политически дивиденти. Информацията по казуса беше дадена по време на брифинги от длъжностни лица. Данни по досъдебно производство могат да бъдат представяни само с разрешение на прокуратурата. Не е нужно да се дава цялата информация още в началото, защото това може да бъде ущърб на разследването". Това заяви в ефира на NOVA Вергил Христов, член на УС на СФСМВР.

На въпроса защо четиримата не са задържани още същата вечер, на място, той посочи, че не за всеки скандал трябва да се пристъпи към арест. Това се случва, след като има достатъчно данни за необходимостта от задържането. Случаят с побоя е бил точно такъв.

Даниел Митов с нови разкрития по случая с пребития шеф на полицията в Русе

Относно бодикамерите за полицаите, Христов посочи, че тези устройства са закупени и предстои раздаването им.

"Към момента има налични, но ще има допълнителни".

Той подчерта, че полицаите, които са пристигнали на мястото на побоя в Русе, трябва да са имали бодикамери, а записите да са предадени на прокуратурата.

Източник: NOVA    
Русе побой МВР синдикат Вергил Христов
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
