Разследването в Слънчев бряг: Тежко АТВ, пет камери и следи от наркотици

„Машината е като снаряд. Ако не се съобразиш със законите на физиката – резултатът е трагичен“, казва шефът на Националното следствие Мариян Маринов

12 септември 2025, 14:27
"5 камери са заснели абсолютно целия маршрут на Никола Бургазлиев при инцидента в Слънчев бряг, при който загина майката Христина, а детето й Мартин е все още в болница. Бургазлиев не спира, той преминава през тях и спира в стената на хотела без никаква видимо спирачно усилие, без видимо задействане на спирачния педал. Механизмът на удара е установен визуално. Анализът на тези обстоятелства ще се прави с оглед субективното отношение на водача, но и експертизата ще даде отговор”, това разказа ексклузивно в "Телеграфно подкастът" следователят и говорител на НСлС Мариан Маринов.

  • Машина, по-тежка от автомобил

Огледите показват, че АТВ-то не тежи 300 кг, както мнозина предположиха, а над един тон. „550 кг е задната ос, около 500 кг е предната. Общото тегло е 1050 кг“, уточни Маринов.

Тази маса превръща превозното средство в истинско предизвикателство за контрола, особено в ръцете на водач, който току-що е получил книжка.

Източник: Телеграфно подкастът
  • Няма следа от техническа повреда

Защитата твърди, че педалът за ускорение е заял. Огледът обаче е категоричен – системата работи нормално, а педалът е иззет като доказателство. Спирачките също са функционирали.

Сега експертите ще дадат окончателен отговор – дали обвиняемият казва истината или се опитва да прикрие друга причина за катастрофата.

  • Пет камери разказват историята

Разследването разполага със записи, които показват почти всичко – от потеглянето до сблъсъка. На кадрите се вижда как АТВ-то преминава през кръгово движение, движи се по улица, а после, за да избегне микробус, прави рязка маневра. След секунди машината се озовава на тротоара. Пешеходците нямат време да реагират. Превозното средство спира чак във фасадата на хотел. На записите липсват признаци за активирани спирачки.

  • Следи от наркотици

Тестовете доказват употреба на марихуана – между 36 и 48 часа преди катастрофата. Това е квалифициращо обстоятелство и ще тежи в обвинението.

Любопитна подробност – полевият тест, направен на място, е отчел отрицателен резултат. Кръвната проба обаче, изследвана във ВМА, показва обратното.

  • Млад водач, малко опит

Бургазлиев получава книжка едва през май. „Този кратък период очевидно не е достатъчен, за да овладееш тежко превозно средство“, коментира Маринов. Дори скорост от 30 км/ч може да е фатална, когато липсва опит.

  • Обществен натиск и проверки

Първоначалното решение съдът да не наложи най-тежката мярка за неотклонение предизвика недоволство. Появиха се съмнения за влияние, тъй като родителите на Бургазлиев са служители в системата на МВР. „За да няма съмнения, бяха командировани служители. Местни не участваха“, обясни Маринов.

  • Емоции зад професионализма

Разследващите също преживяват тежко случая. „Много ме натъжи. Налага се да изключвам емоцията, иначе пречи на трезвата мисъл“, призна Маринов.

Той е работил и по катастрофата с македонския автобус, при която загинаха 45 души, но и тук тежестта на случилото се оставя отпечатък.

  • Какво предстои

Основният фактор за скоростта на разследването са експертизите. Заключенията може да са готови в рамките на една-две седмици.
След това материалите ще бъдат внесени в съда, който ще реши съдбата на обвиняемия. Законът предвижда между 15 и 20 години лишаване от свобода при подобни престъпления.
 

Източник: Телеграфно подкаст    
