Журналистът Николай Кръстев пред "Телеграфно подкастът": Додик иска Сърбия да се откаже от Косово

Белград да насочи влиянието си изцяло към Република Сръбска в Босна

12 септември 2025, 13:00
НАСА твърди, че откритието на скала съдържа „най-ясния знак“ за древен живот на Марс

6 факта, които не знаехте за Кевин Костнър

Наследството на Хълк Хоган – единствено синът му наследява милионите

Съпругата на Брус Уилис обмисляла развод преди диагнозата

Лечителите продължават победната си серия в “Игри на волята”

Бивш кралски иконом: Меган Маркъл си мислеше, че ще бъде

Изненадващо предимство преобръща баланса на силите в “Игри на волята”

Шампионите Мартин Кънев и Светлин Митев с разкрития за новите участници в “Игри на волята”. Кой ще бъде новият победител?

"Лидерът на босненските сърби Милорад Додик смята, че Белград трябва да се откаже от целите си в Косово и да насочи влиянието си към Република Сръбска в Босна. Един ден да се съединят – босненската сръбска република с държавата Сърбия и да се възстанови „историческата истина“, както той я вижда. Това означава ново прекрояване на картата на Балканите". Това е споделял в частен разговор Додик с журналиста от БНТ Николай Кръстев, който е гост в новия епизод на "Телеграфно подкастът".

Това е първи път, когато балкански сръбски лидер казва, че Сърбия досега е водила погрешна политика спрямо Косово, трябва да се откаже от бившата си провинция и да продължи към Босна. Всъщност, Додик неотдавна каза, че очаква през октомври подкрепа от Путин за независима босненска сръбска република, допълни Кръстев. Сблъскването на два крупни национални въпроса на Балканитеможе да прекрои отново картата и аз вярвам, че този сблъсък предстои, смята Кръстев. Той подкрепи виждането, че Украйна може да се „босненизира“, за да се сложи край на войната и не е оптимист за бъдещ мир с Русия.

Източник: Телеграфно подкастът

Целият разговор гледайте в "Телеграфно подкастът".

Източник: Телеграфно подкастът    
Милорад Додик Република Сръбска Сърбия Косово Балкани Прекрояване на картата Босненски сърби
"Получих два удара" - какво е казал при първия си разпит полицейският шеф Николай Кожухаров за боя

Причината за раздялата на Нина Добрев и Шон Уайт

Внесоха петия вот на недоверие към правителството

Гаджето на убитата украинска бежанка се нахвърли срещу съдията, освободил заподозрения

Нови правила за майчинството: Край на двойното плащане

Големи породи кучета, подходящи за апартамент

<p>12 септември: Денят, в който полските хусари спасиха Европа</p>
12 септември: Денят, в който полските хусари спасиха Европа

Преди 7 часа
<p>Есента дебне зад ъгъла – облаци и дъжд в петък</p>
Есента дебне зад ъгъла – облаци и дъжд в петък

Преди 7 часа
<p>Страшни наводнения в Токио, спряха въздушния и железопътния трафик</p>
Страшни наводнения в Токио, спряха въздушния и железопътния трафик

Преди 6 часа
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 4 дни

Дрон е изплувал на плажа в Бургас

България Преди 52 минути

Дронът е открит в района на бургаските солници и първо е бил забелязан от бургазлия, който е правил редовния си сутрешен крос на плажа

<p>Синът на Доналд Тръмп в сумо двубой с японски шампион, кой победи</p>

Свят Преди 1 час

Ерик прие случката с чувство за хумор, като заяви: "Не всеки ден получаваш покана да премериш сили със сумо легенда"

Майчинството вече с нови правила: Край на двойното плащане

България Преди 1 час

От 1 юли майчинските се изплащат само при прекъсване на трудовата дейност, за да се избегне двойното плащане на обезщетения

Ще стане ли задължително дигиталното евро

България Преди 1 час

Дигиталното евро ще бъде допълнителна опция за разплащания, но ще предизвика въпроси за избора между кеш и електронни пари

Георги Георгиев: Не съм виновен

България Преди 2 часа

Надявам се съдът да бъде обективен и да излезе истината, коментира пред журналисти в Пловдив обвиняемият по делото "Дебора"

Newsweek: Чарли Кърк е бил прокълнат от вещици няколко дни преди убийството

Свят Преди 2 часа

Статията на Jezebel, озаглавена „Платихме на някои вещици от Etsy да прокълнат Чарли Кърк“, беше публикувана в понеделник

Шарън Озбърн със сина си Джак и дъщеря си Кели на траурното шествие в Бирмингам

Любопитно Преди 2 часа

Феновете побързаха да изразят радостта си в коментарите, че виждат звездата от „The Osbournes“ отново навън повече от месец след погребението на легендарния певец

Полша за руската атака с дронове: Няма как да е "грешка"

Свят Преди 2 часа

Това заяви полски официален представител в отговор на предположението на Тръмп, че нахлуването на руски дронове може да е било случайно

Три зодиакални знака ще получат награда от Вселената: Кой е в списъка

Любопитно Преди 2 часа

12 септември носи късмет за три зодии – честността и смелостта ще им донесат просперитет и подкрепа от Вселената

Новият Covid е тук. Какви решения имаме?

Любопитно Преди 2 часа

Подкрепа имунитета ни в няколко стъпки

Какво означава задействането на член 4 на НАТО

Свят Преди 2 часа

Руски дронове навлязоха в Полша, задействането на Член 4 стартира консултации между съюзниците за сигурността на страната

Damiano David обявява новия си сингъл „Talk to me“ с Tyla и Nile Rodgers

Любопитно Преди 2 часа

И изненадва феновете с разширено издание на албума – "Funny little fears dreams"

<p>Какво ще бъде времето на първия учебен ден</p>

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата на синоптиците за цялата следваща седмица

Вицепрезидентът Ванс придружи ковчега на Чарли Кърк, съпругата му утеши вдовицата

Свят Преди 3 часа

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс уреди полета след покушението в сряда и избра да остане до съкрушената вдовица

Излязоха последните проби на водата в Плевен, годна ли е за пиене

България Преди 3 часа

Със заповед на заместник областния управител Павлин Фильовски бедственото положение в Плевенско беше удължено до 1 октомври включително

Проф. Тодор Кантарджиев

България Преди 3 часа

COVID-19 ще продължава да има, допълни той. Каза, че е интересно това, че той много мутира и "вече си стана една обикновена инфекция"

