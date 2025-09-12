Журналистът Николай Кръстев пред "Телеграфно подкастът": Додик иска Сърбия да се откаже от Косово

"Лидерът на босненските сърби Милорад Додик смята, че Белград трябва да се откаже от целите си в Косово и да насочи влиянието си към Република Сръбска в Босна. Един ден да се съединят – босненската сръбска република с държавата Сърбия и да се възстанови „историческата истина“, както той я вижда. Това означава ново прекрояване на картата на Балканите". Това е споделял в частен разговор Додик с журналиста от БНТ Николай Кръстев, който е гост в новия епизод на "Телеграфно подкастът".

Това е първи път, когато балкански сръбски лидер казва, че Сърбия досега е водила погрешна политика спрямо Косово, трябва да се откаже от бившата си провинция и да продължи към Босна. Всъщност, Додик неотдавна каза, че очаква през октомври подкрепа от Путин за независима босненска сръбска република, допълни Кръстев. Сблъскването на два крупни национални въпроса на Балканитеможе да прекрои отново картата и аз вярвам, че този сблъсък предстои, смята Кръстев. Той подкрепи виждането, че Украйна може да се „босненизира“, за да се сложи край на войната и не е оптимист за бъдещ мир с Русия.

