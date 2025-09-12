Полша, Литва и Латвия са повишена готовност - започнаха съвместни учения "Запад 2025" между Русия и Беларус

Гледат мерките на младежите, задържани за побоя над полицейския шеф в Русе

ООН с извънредно заседание заради руските дронове над Полша

Убийството на жена в село Крайници: Издирването на заподозрения продължава

"Да не ви се случи това, което на мен": Говори 89-годишната Янка Ушколова, запазила дома си след битка с имотната мафия

Има ли готовност България да сваля чужди дронове

Проф. Тодор Кантарджиев: Бременните трябва да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви

Р усия и Беларус започнаха мащабните си съвместни военни учения "Запад 2025", предаде "Ройтерс", като се позова на руското министерство на отбраната.

Ученията ще бъдат проведени на териториите на двете страни, както и в Балтийско и Баренцово море.

"Запад 2025" са демонстрация на сила от Русия и близкия ѝ съюзник, отбелязва Ройтерс, като обръща внимание на факта, че ученията започват в момент на голямо напрежение във войната на Русия срещу Украйна - два дни след като Полша свали предполагаеми руски дронове, които нарушиха въздушното ѝ пространство.

Ученията са планирани много преди инцидента с дроновете, отбелязва "Ройтерс".

"Целите на ученията са подобряване на уменията на командирите и щабовете, нивото на взаимодействие и полевото обучение на регионалните и коалиционните групи войски", се казва в изявление на руското министерство на отбраната в комуникационното приложение Telegram.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че ученията не са насочени срещу някоя страна.

Членовете на източния фланг на НАТО, които граничат с Беларус – Полша, Литва и Латвия – са в състояние на повишена готовност заради ученията, които според Беларус ще се проведат близо до Борисов, град на изток от столицата Минск.

И трите страни засилиха мерките за сигурност преди ученията, като Полша нареди пълно затваряне на границата си с Беларус за времето на ученията, предаде АФП.

„Съвместните стратегически маневри на руската и беларуската армия започнаха“, заяви руското министерство на отбраната.

Полският премиер Доналд Туск предупреди за „критични дни“ за страната си.

Той посочи, че Полша е по-близо до „открит конфликт“ от всякога след Втората световна война, след като Полша и нейните съюзници от НАТО изпратиха изтребители, за да свалят руски дронове, летящи в нейното въздушно пространство в сряда сутринта.

Москва омаловажи опасенията.

„Това са планирани учения, които не са насочени срещу никого“, каза прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков, отхвърляйки твърдението на Полша, че ученията са „агресивна“ демонстрация на сила.

Но украинският президент Володимир Зеленски също отправи предупреждение относно намеренията на Москва.

„Значението на такива действия от страна на Русия определено не е отбранително и е насочено точно срещу не само Украйна“, заяви той в Киев.

Русия съобщи, че е пресекла 221 украински дрона над своята територия през нощта.