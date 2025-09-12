България

Полша, Литва и Латвия са повишена готовност - започнаха съвместни учения "Запад 2025" между Русия и Беларус

Те ще бъдат проведени на териториите на двете страни, както и в Балтийско и Баренцово море

12 септември 2025, 09:06
"Да не ви се случи това, което на мен": Говори 89-годишната Янка Ушколова, запазила дома си след битка с имотната мафия
Р усия и Беларус започнаха мащабните си съвместни военни учения "Запад 2025", предаде "Ройтерс", като се позова на руското министерство на отбраната.

Ученията ще бъдат проведени на териториите на двете страни, както и в Балтийско и Баренцово море.

"Запад 2025" са демонстрация на сила от Русия и близкия ѝ съюзник, отбелязва Ройтерс, като обръща внимание на факта, че ученията започват в момент на голямо напрежение във войната на Русия срещу Украйна - два дни след като Полша свали предполагаеми руски дронове, които нарушиха въздушното ѝ пространство.

Ученията са планирани много преди инцидента с дроновете, отбелязва "Ройтерс".

"Целите на ученията са подобряване на уменията на командирите и щабовете, нивото на взаимодействие и полевото обучение на регионалните и коалиционните групи войски", се казва в изявление на руското министерство на отбраната в комуникационното приложение Telegram.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че ученията не са насочени срещу някоя страна.

Членовете на източния фланг на НАТО, които граничат с Беларус – Полша, Литва и Латвия – са в състояние на повишена готовност заради ученията, които според Беларус ще се проведат близо до Борисов, град на изток от столицата Минск.

И трите страни засилиха мерките за сигурност преди ученията, като Полша нареди пълно затваряне на границата си с Беларус за времето на ученията, предаде АФП.

„Съвместните стратегически маневри на руската и беларуската армия започнаха“, заяви руското министерство на отбраната.

Полският премиер Доналд Туск предупреди за „критични дни“ за страната си.

Той посочи, че Полша е по-близо до „открит конфликт“ от всякога след Втората световна война, след като Полша и нейните съюзници от НАТО изпратиха изтребители, за да свалят руски дронове, летящи в нейното въздушно пространство в сряда сутринта.

Москва омаловажи опасенията.

„Това са планирани учения, които не са насочени срещу никого“, каза прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков, отхвърляйки твърдението на Полша, че ученията са „агресивна“ демонстрация на сила.

Но украинският президент Володимир Зеленски също отправи предупреждение относно намеренията на Москва.

„Значението на такива действия от страна на Русия определено не е отбранително и е насочено точно срещу не само Украйна“, заяви той в Киев.

Русия съобщи, че е пресекла 221 украински дрона над своята територия през нощта. 

Източник: Божидар Захариев, БТА/БГНЕС    
Русия Беларус военни учения
Последни новини

България Преди 25 минути

Със заповед на заместник областния управител Павлин Фильовски бедственото положение в Плевенско беше удължено до 1 октомври включително

Любопитно Преди 50 минути

Безпощадно изпитание определи съдбата на двойките в любовната надпревара

<p>ПП&ndash;ДБ внасят вот на недоверие към правителството</p>

Атанасов: Имаме нужните подписи за внасяне на вота на недоверие

България Преди 1 час

Той ще бъде на тема „Правосъдие и вътрешен ред“

Свят Преди 1 час

Камионът с капацитет 49 500 литра, се е преобърнал през магистрален надлез, преди да експлодира

Свят Преди 2 часа

Миналото като ужасно предупреждение – на ръба на война ли са Европа и светът?

Свят Преди 2 часа

Владимир Путин лично даде да се разбере, че да се говори публично за започнала рецесия в руската икономика е забранено

Любопитно Преди 2 часа

Бил епископ в Италия и имал много усърдна пастирска дейност, успешно разпространявал спасителната християнска вяра сред местното население

България Преди 3 часа

Никола Барбутов и Петър Рафаилов бяха задържани по обвинение за участие в организирана престъпна група с цел корупция

Любопитно Преди 4 часа

Учените все още анализират геоложкия контекст на пробата

България Преди 4 часа

Той беше задържан в началото на юли, като обвинението срещу него е за участие в организирана престъпна група с цел подкупи

Любопитно Преди 4 часа

Той почти направи продължение на „Бодигард“ с принцеса Даяна

Любопитно Преди 4 часа

Въпреки че инфлуенсърите изглежда живеят луксозен живот, този начин на живот е свързан с физически рискове

Технологии Преди 4 часа

Слушалките ще помагат и за грижите за здравето

Свят Преди 11 часа

За спасение ще се борят по трима представители на Завоевателите и Феномените

България Преди 11 часа

Предполага се, че става въпрос за преминаваща през района мечка

Свят Преди 12 часа

Болсонаро и други обвиняеми в процеса отрекоха да са извършили престъпление

