Внесоха петия вот на недоверие към правителството

"Да не ви се случи това, което на мен": Говори 89-годишната Янка Ушколова, запазила дома си след битка с имотната мафия

Полша, Литва и Латвия са повишена готовност - започнаха съвместни учения "Запад 2025" между Русия и Беларус

Проф. Тодор Кантарджиев: Бременните трябва да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви

"Получих два удара" - какво е казал при първия си разпит полицейският шеф Николай Кожухаров за боя

Т очно в 13:00 ч. "Продължаваме промяната - Демократична България", МЕЧ и АПС внесоха петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков".

Той е на тема "Правосъдие и вътрешен ред".

"Виждаме не просто несправяне, а системен отказ от това да се бори държавата срещу завладяването ѝ и задкулистни интереси", заяви Божидар Божанов от името на вносителите.

"Нашият вот е срещу това, че държавата и мнозинството не се опитва да спре разпада на институциите, а напротив - задълбочава го", допълни Божанов.

Той съобщи, че вотът е внесен с подписите на ПП-ДБ, МЕЧ и АПС. Мотивите, над 80 страници, са на ПП-ДБ.

"Българските граждани трябва да видят системния провал на държавата, който тласка държавата към източно управление, а не към европейско бъдеще", заяви още Божанов.

Асен Василев от своя страна добави, че България заслужава по-добро правителство от настоящето. Той отбеляза, че цените на електроенергията и на водата са по-високи. Цената на таксите за университети, на винетки и на тол такси – също.

"Административно определени цени се вдигат, взимат се заеми, за да могат да се напълнят касички като ББР, от които след това при липса на какъвто и да е правов ред да бъдат откраднати от българските граждани. Всеки ден виждаме грабеж и обедняване на българите", заяви Асен Василев.

Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов заключи, че в областта на вътрешния ред и сигурността, властта има "тежки пробойни".

По-рано пред журналисти в кулоарите на парламента Атанас Атанасов от парламентарната група на "Продължаваме промяната – Демократична България" заяви, че имат нужните подписи за внасяне на вота на недоверие.

Депутатът коментира и вчерашното искане да бъдат изслушани главният секретар на МВР и министърът на вътрешните работи в комисията по вътрешна сигурност.

"Моето искане беше отклонено, каза още Атанас Атанасов. Тези опити да се прикрие истината не работят нито за управляващите, нито за обществото", добави той.

Атанасов припомни, че неговите въпроси към главния секретар на МВР и министъра на вътрешните работи нямат общо с разследването, а са относно организационни проблеми.

Депутатът от "Възраждане" Ангел Славчев, цитиран от БНР, припомни, че още на 20 юли са били готови с искане за вот на недоверие към кабинета "Желязков" заради безводието: "Чакаме в днешния ден АПС да се изкаже дали ще го подпишат. С тези пет подписа да ги съберем, за да влезе и нашия вот на недоверие, тъй като сами виждате, че проблемът с безводието в момента е изключително голям. Ще подкрепим всеки вот на недоверие срещу това правителство. Ще участваме в дебатите и в гласуването. Ще се върнем в зала, когато влезе вота за гласуване. Всички народни представители от "Възраждане" ще бъдат в залата, за да гласуват срещу това правителство", каза по-рано в парламента той.

Ивелин Михайлов също потвърти още тази сутрин, че "Величие" ще подкрепи вота на недоверие срещу кабинета.

"Петият вот на недоверие към правителството ще е подкрепен от цялата опозиция в парламента", посочи лидерът на Меч Радостин Василев.

Костадинов призова ПП-ДБ, МЕЧ и АПС да подпишат вота им на недоверие

ПП-ДБ отказаха на Костадинов: Няма как да се качим на руското влакче