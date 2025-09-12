Свят

Гаджето на убитата украинска бежанка се нахвърли срещу съдията, освободил заподозрения

Станислав Никулица сподели видеа, критикуващи съдия Тереза Стоукс, която е освободила под гаранция заподозрения Декарлос Браун седем месеца преди нападението

12 септември 2025, 12:40
Източник: БТА/АР

С ъкрушеният приятел на Ирина Заруцка сподели мъката си и нападна „неквалифицирания“ магистрат, който е пуснал на свобода предполагаемия ѝ убиец, преди тя да бъде намушкана до смърт във влак в Северна Каролина.

21-годишният Станислав „Стас“ Никулица публикува в сряда трогателна снимка в Instagram, на която е с Ирина по бански. Кадърът бе придружен от емоджи с разбито сърце – първата му публична реакция след жестокото убийство.

В историите си Никулица сподели отново видеа, критикуващи съдия Тереза Стоукс, която е освободила под гаранция заподозрения Декарлос Браун седем месеца преди нападението на 22 август във влак в Шарлът. В една от публикациите дори се твърди, че Стоукс не е била квалифициран юрист. Съдията е пуснала Браун – рецидивист с над десет ареста – само срещу „писмено обещание“ да се яви на бъдещо заседание.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Никулица, който живееше с Ирина в Шарлът през последната година и е описан в некролога ѝ като „партньор в живота“, промени биографията си в Instagram, добавяйки емоджи с гъба – любим символ на Ирина – и разбито сърце.

Семейството на Заруцка разкри, че е заподозряло нещо нередно, когато тя не се е прибрала навреме, а местоположението на телефона ѝ показало, че още е на гарата, според изявление пред WSOC. „Същата вечер тя изпрати съобщение на приятеля си, че скоро ще се прибере“, гласи изявлението. „Когато пристигнаха на гарата, бяха съкрушени да научат, че Ирина е починала на място.“

Заруцка избяга от войната в Украйна през август 2022 г. заедно с майка си и двете си по-малки братчета и сестричета. Само за три години тя успяла да изгради нов живот в САЩ и да докосне сърцата на всички, които я срещнали, разказва семейството ѝ.

Повече от 100 души от дом за възрастни хора, където тя е работила на една от първите си работни места в Америка, присъстваха на службата в нейна памет. Организирани бяха автобуси, за да може жителите на дома да отдадат почит.

„Това, което ни мотивира да ги изведем от Украйна, беше снимката им, свити в бомбоубежище близо до апартамента им в Киев“, споделя нейният чичо пред People. Той пожелал да остане анонимен.

Заруцка се чувствала толкова у дома си в Америка, че семейството ѝ решило тя да бъде погребана там, въпреки че Държавният департамент е предложил да покрие разходите за превоз на тленните ѝ останки обратно в Украйна. „Те не искаха да дойдат в тази страна, за да бъдат бреме. Искаха да започнат нов живот“, допълва чичото.

В емоционалното си изявление семейството заявява, че е „съкрушено от неописуема болка. Ирина дойде тук, за да намери мир и сигурност, а вместо това животът ѝ беше отнет по най-ужасния начин. Никое семейство не трябва да преживява подобно нещо.“

Близките на Заруцка също призоваха градските власти и транспортната система на Шарлът да предприемат спешни мерки за повишаване на сигурността.

„Това можеше да бъде всеки, който е пътувал с влака онази нощ. Ние поемаме ангажимент да направим всичко възможно това никога повече да не се повтори“, подчерта семейството.

Източник: nypost.com    
