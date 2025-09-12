Гаджето на убитата украинска бежанка се нахвърли срещу съдията, освободил заподозрения

С ъкрушеният приятел на Ирина Заруцка сподели мъката си и нападна „неквалифицирания“ магистрат, който е пуснал на свобода предполагаемия ѝ убиец, преди тя да бъде намушкана до смърт във влак в Северна Каролина.

21-годишният Станислав „Стас“ Никулица публикува в сряда трогателна снимка в Instagram, на която е с Ирина по бански. Кадърът бе придружен от емоджи с разбито сърце – първата му публична реакция след жестокото убийство.

В историите си Никулица сподели отново видеа, критикуващи съдия Тереза Стоукс, която е освободила под гаранция заподозрения Декарлос Браун седем месеца преди нападението на 22 август във влак в Шарлът. В една от публикациите дори се твърди, че Стоукс не е била квалифициран юрист. Съдията е пуснала Браун – рецидивист с над десет ареста – само срещу „писмено обещание“ да се яви на бъдещо заседание.

Никулица, който живееше с Ирина в Шарлът през последната година и е описан в некролога ѝ като „партньор в живота“, промени биографията си в Instagram, добавяйки емоджи с гъба – любим символ на Ирина – и разбито сърце.

Семейството на Заруцка разкри, че е заподозряло нещо нередно, когато тя не се е прибрала навреме, а местоположението на телефона ѝ показало, че още е на гарата, според изявление пред WSOC. „Същата вечер тя изпрати съобщение на приятеля си, че скоро ще се прибере“, гласи изявлението. „Когато пристигнаха на гарата, бяха съкрушени да научат, че Ирина е починала на място.“

Заруцка избяга от войната в Украйна през август 2022 г. заедно с майка си и двете си по-малки братчета и сестричета. Само за три години тя успяла да изгради нов живот в САЩ и да докосне сърцата на всички, които я срещнали, разказва семейството ѝ.

Повече от 100 души от дом за възрастни хора, където тя е работила на една от първите си работни места в Америка, присъстваха на службата в нейна памет. Организирани бяха автобуси, за да може жителите на дома да отдадат почит.

Iryna Zarutska’s boyfriend shares his heartbreak, lashes out at ‘unqualified’ judge who let suspect walk after Ukraine refugee was butchered on Charlotte train https://t.co/fD8a49sIR3 pic.twitter.com/gzoQtczdhM — New York Post (@nypost) September 11, 2025

„Това, което ни мотивира да ги изведем от Украйна, беше снимката им, свити в бомбоубежище близо до апартамента им в Киев“, споделя нейният чичо пред People. Той пожелал да остане анонимен.

Заруцка се чувствала толкова у дома си в Америка, че семейството ѝ решило тя да бъде погребана там, въпреки че Държавният департамент е предложил да покрие разходите за превоз на тленните ѝ останки обратно в Украйна. „Те не искаха да дойдат в тази страна, за да бъдат бреме. Искаха да започнат нов живот“, допълва чичото.

В емоционалното си изявление семейството заявява, че е „съкрушено от неописуема болка. Ирина дойде тук, за да намери мир и сигурност, а вместо това животът ѝ беше отнет по най-ужасния начин. Никое семейство не трябва да преживява подобно нещо.“

BREAKING - It’s been revealed that the same judge who last released DeCarlos Brown Jr., Magistrate Judge Teresa Stokes, is also the director of operations at a treatment facility in Charlotte.



Is it starting to make sense yet? pic.twitter.com/okXnFnKegg — Right Angle News Network (@Rightanglenews) September 7, 2025

Близките на Заруцка също призоваха градските власти и транспортната система на Шарлът да предприемат спешни мерки за повишаване на сигурността.

„Това можеше да бъде всеки, който е пътувал с влака онази нощ. Ние поемаме ангажимент да направим всичко възможно това никога повече да не се повтори“, подчерта семейството.