Дрон е изплувал на плажа в Бургас

Д рон е изплувал на Северния плаж в Бургас тази сутрин, съобщи "24 часа".

Сигнал в полицията е подаден в 9:30 ч. Районът веднага е бил отцепен от няколко екипа на полицията.

Очаква се на място да пристигне екип на военните, който да установи каква точно е странната находка, а едва по-късно ще се уточнява как тя се е появила на бургаския плаж, който и днес е пълен заради хубавото време.

Дронът е открит в района на бургаските солници и първо е бил забелязан от бургазлия, който е правил редовния си сутрешен крос на плажа.

"Беше към 10 ч. сутринта, когато мъж, който тичал по плажа ни сподели, че е видял военен дрон, изхвърлен на солниците. Нямаме представа какъв е точно, но разбрахме, че на място има много полиция", казаха бургаски спасители.