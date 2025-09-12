Елизабет Хърли зашемети в блестящ тоалет редом до Били Рей Сайръс

Е лизабет Хърли зашемети в искрящо сребро.

60-годишната британска актриса демонстрира безупречната си фигура на Националните телевизионни награди 2025 в Лондон в сряда, облечена в метална мрежеста рокля на Zhivago.

Като водеща на събитието, Хърли се появи на червения килим заедно със своя 23-годишен син Деймиън Хърли и приятеля си, 64-годишния Били Рей Сайръс. Английската актриса и модел бе заснета в платинена рокля “Tales of the Future” с каменни мотиви от австралийската луксозна марка. Тоалетът, който струва 862 долара, тя носеше без полата от комплекта, разкривайки сребристо боди с висока талия.

Роклята с дълги ръкави и подплатени рамене подчертаваше деколтето ѝ с дълбока V-образна извивка, а висока цепка разкриваше стройните ѝ крака.

Винаги блестяща, Хърли завърши ефектния си ансамбъл със сребристи обувки на висок ток. Дългата ѝ кестенява коса бе оформена в меки вълни, което придаде финал на сензационната визия.

Деймиън застана до майка си в бял костюм на Dsquared2, съчетан с огърлица с кръст. Сайръс избра контрастираща изцяло черна визия с емблематичната си каубойска шапка и масивен кръст на сребърна верижка.

Хърли и кънтри звездата направиха връзката си публична през април, когато тя публикува в Instagram снимка, на която той я целува.

Източник разкри пред Page Six: „Тя чака дълго време за романтика. Мисля, че харесва цялата тази каубойска работа.“

Звездата от “Bedazzled” сподели пред Page Six през май, че двамата са идеалната двойка: „Не е изненадващо за мен, защото всъщност сме доста сходни и се разбираме изключително добре“, каза тя.

„И двамата обичаме много да се смеем, и двамата обожаваме кънтри музиката“, продължи тя. „И двамата харесваме киното. Имаме толкова много общо – и каубойските ботуши, определено.“

Докато Деймиън очевидно подкрепя връзката, 32-годишната дъщеря на Сайръс – Майли Сайръс – призна, че първоначално е била малко по-резервирана.

„В началото е трудно, защото малкото дете в теб реагира, преди възрастният в теб да може да каже: „Да, това е твоят баща, но това е просто още един човек, който заслужава да бъде щастлив“, сподели тя в подкаста “Интервю” през май.

„Значи моето зряло аз навакса“, добави тя.