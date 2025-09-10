Даниел Митов с нови разкрития по случая с пребития шеф на полицията в Русе

След побоя над полицейския шеф в Русе: Говори адвокатът на един от задържаните

М инистърът на вътрешните работи Даниел Митов направи изявление във връзка с инцидента в Русе, при който четирима младежи са в ареста, обвинени в побой над директора на ОД на МВР в крайдунавския град старши комисар Николай Кожухаров, който е в болница.

Според Митов случаят изглежда достатъчно ясен, а информациите в медиите са манипулативни и конспиративни теории.

"Първият, който посяга е шофьорът", заяви Митов на брифинг след заседанието на Министерски съвет.

"Политическата среда в България е такава, че всеки търси дивиденти, за да привлича внимание. Вчера се появи запис в медиите от инцидента в Русе, на който ясно се вижда какво става и то е – на малка улица в Русе, където ограничението на скоростта е 30 км в час, кола се движи очевидно с превишена скорост, не спира на знак "Стоп", една от жените дърпа дете, за да го предпази от движещата се кола, областният директор и съседа на директора – съседът препречва пътят и вероятно иска обяснение от шофьора", заяви още той.

"Не е вярно, че съседът на областния директор е посегнал пръв. На записа ясно се вижда, че съседът не е посегнал пръв. Това се вижда на записа, ако записът не е манипулиран. Този запис е предаден на прокуратурата и не е разпространяван от МВР", добави Даниел Митов.

"Много хора, които гледат телевизия не разбират, че човекът, който отива до шофьорското място не е директорът на русенската полиция, а неговият спътник. Директорът стои в страни и разговаря, докато не започва саморазправата. В момента, в който директорът се намества и бива нападнат в гръб, му биват нанесени удари, заради които след това се озовава в русенската болница със счупено ребро, хематом и повече от литър и половина кръвозагуба. Този запис потвърждава версията на МВР", заяви още Даниел Митов и уточни, че докато се опитва да въдвори ред, комисар Кожухаров е показал служебната си карта..

Той обвини опозицията в атака срещу МВР.

"Понеже се твърди, че в пространството имало много версии – тези версии не са на МВР. Те са на сайтове, сайтчета, тролове и какво ли още не. МВР не е длъжно да излиза да опровергава всякакви маргинални сайтове. Посегателството срещу полицай е посегателство срещу държавата", категоричен бе Даниел Митов.

"Очевидно засегнах някои хора и те сега гледат да ми го връщат. Хубаво. Политика. Обаче едно нещо ми дайте, за което МВР да е излъгало", обърна се Митов към медиите в Министерски съвет.

"Опит за саморазправа и арогантно поведение. Срам за всички, които бранят това", каза още Митов.

Той уточни, че всички камери в района са прегледани и единственият достоверен запис е предаден на прокуратурата, която единствена може да разреши да бъде предоставен.

"Сериозно ли е да се подава оставка по казус, по който МВР няма никаква вина. Изтеклият запис потвърждава думите ни – противообществена проява", отговори Митов на въпрос дали ще подаде оставка като министър.