Шест нови отсечки за измерване на средна скорост

О добрени са шест нови отсечки за измерване на средната скорост. Те са първите на АМ „Марица”. Отсечките са 3 и в двете посоки, с обща дължина 36 километра. Първа отсечка е: Харманли – Любимец; Втора: Любимец – Момково; Трета: Момково – Свиленград, предава NOVA.

Цялото разстояние от Харманли до Свиленград е покрито с камери за измерване на средна скорост. Според някои шофьори в този участък те могат да бъдат глобени три пъти. Други са на мнение, че това ще помогне за по-дисциплинираното каране.

Шофьорите се обръщат и с препоръка към държавата. Тя е максимално бързо да бъде въведена система, чрез която чужденците да заплащат глобите си на излизане от България, защото в момента такава не съществува.

С новите шест камери, които засичат средна скорост общият брой сертифицирани отсечки вече е 28. Преди да бъдат включени в системата за наблюдение, новите участъци от Републиканската пътна мрежа са преминали и задължителната първоначална проверка от Българския институт по метрология.

По тази и други важни пътни теми говори в ефира на „Обеден информационен блок на NOVA NEWS” инж. Йордан Вълчев, председател на управителния съвет на Агенцията пътна инфраструктура.

„Шестте отсечките са сертифицирани вчера, ще преминат тестове в тол управлението, как работи системата и как получаваме данните. От понеделник ще почнем да засичаме скоростта”, заяви проф. Вълчев.

Той също коментира и какъв ефект се очаква след пускането на магистрала „Европа”.

„Ще бъде пуснат последния участък на магистрала, която свързва Западна Европа с Истанбул. Това е последният участък, който остана без магистрален габарит. Това ще облекчи много трафика между Европа и Азия. Също ще улесни и трафика между България и Сърбия”, допълни той.