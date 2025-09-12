България

Шест нови отсечки за измерване на средна скорост

Те са с обща дължина 36 километра

12 септември 2025, 16:13

О добрени са шест нови отсечки за измерване на средната скорост. Те са първите на АМ „Марица”. Отсечките са 3 и в двете посоки, с обща дължина 36 километра. Първа отсечка е: Харманли – Любимец; Втора: Любимец – Момково; Трета: Момково – Свиленград, предава NOVA.

Цялото разстояние от Харманли до Свиленград е покрито с камери за измерване на средна скорост. Според някои шофьори в този участък те могат да бъдат глобени три пъти. Други са на мнение, че това ще помогне за по-дисциплинираното каране.

Над 5500 нарушения засякоха тол камерите

Шофьорите се обръщат и с препоръка към държавата. Тя е максимално бързо да бъде въведена система, чрез която чужденците да заплащат глобите си на излизане от България, защото в момента такава не съществува.

С новите шест камери, които засичат средна скорост общият брой сертифицирани отсечки вече е 28. Преди да бъдат включени в системата за наблюдение, новите участъци от Републиканската пътна мрежа са преминали и задължителната първоначална проверка от Българския институт по метрология.

По тази и други важни пътни теми говори в ефира на „Обеден информационен блок на NOVA NEWS”  инж. Йордан Вълчев, председател на управителния съвет на Агенцията пътна инфраструктура.

Започва засичането на средна скорост от днес

„Шестте отсечките са сертифицирани вчера, ще преминат тестове в тол управлението, как работи системата и как получаваме данните. От понеделник ще почнем да засичаме скоростта”, заяви проф. Вълчев.

Той също коментира и какъв ефект се очаква след пускането на магистрала „Европа”.

„Ще бъде пуснат последния участък на магистрала, която свързва Западна Европа с Истанбул. Това е последният участък, който остана без магистрален габарит. Това ще облекчи много трафика между Европа и Азия. Също ще улесни и трафика между България и Сърбия”, допълни той.

АМ Марица камери средна скорост
