Бившият мъж на Майли Сайръс Лиъм Хемсуърт се е сгодил за модела Габриела Брукс

Лиъм Хемсуърт и неговата бляскава половинка, моделът Габриела Брукс, са сгодени. 29-годишната Габриела сподели новината в Instagram в петък със своите 201 000 последователи, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Първата снимка в черно-бяло показва Габриела, прегърнала Лиъм, докато той се усмихва щастливо. На друга снимка моделът демонстрира впечатляващия диамантен пръстен. Габриела придружи изображенията с просто емоджи бяло сърце.

Романтичната публикация беше посрещната с вълна от поздравления от приятели и фенове.

„Да! Годеж! Огромни поздравления за вас и за голямата новина“, написа един коментатор. Друг добави: „Поздравления, Габи, това е невероятно!!! Спомням си първия път, когато говори за Лиъм, а сега вижте къде сте! Толкова се радвам за вас“.

35-годишният Лиъм намери любовта отново с Габриела в края на 2019 г., след раздялата и последвалия развод с американската поп звезда Майли Сайръс.

Той потвърди раздялата си с Майли през август 2019 г., а двойката финализира развода през януари 2020 г. след по-малко от година брак.

Лиъм и Майли започнаха връзката си още през 2010 г., когато се запознаха на снимачната площадка на филма The Last Song. Годежът им беше обявен за пръв път през май 2012 г. Двамата се разделиха през септември 2013 г., но се събраха отново през 2016 г. и сключиха брак през декември 2018 г. Осем месеца по-късно окончателно се разделиха.

Смята се, че Лиъм е започнал връзка с Габриела през декември 2019 г. Двамата бяха заснети да се целуват на плажа в Байрън Бей по-рано този месец в снимки, публикувани от местни медии. След като прекараха новогодишната нощ заедно, Лиъм и Габриела бяха неразделни, наслаждавайки се един на друг на плажа.

Първата им официална поява на червен килим беше през ноември 2020 г. Изключително дискретната двойка рядко публикува за връзката си в социалните мрежи

и е споделила едва няколко общи снимки. Габриела изгражда успешна кариера като модел и дебютира на подиума по време на Australia Fashion Week 2023 в шоуто на марката Cue. Дебютът ѝ беше огромен успех, а креативният директор на Cue Кейт Биленберг похвали таланта ѝ.

Това се случва, след като Габриела бе жестоко атакувана онлайн, когато поздрави партньора си за 35-ия му рожден ден през януари. Тя публикува в Instagram галерия със снимки, запечатали техни мили моменти. На една от тях Лиъм нежно я прегръща, докато позират пред красива природна гледка. Габриела озаглави галерията с думите: „Честит рожден ден на моето слънце.“

Въпреки топлите ѝ думи, много от последователите започнаха да я тролят, сравнявайки външния ѝ вид с този на бившата съпруга на Лиъм – Майли Сайръс.

„Изглеждаш точно като Майли“, написа един потребител. Друг попита:

„Майли, ти ли си?“.

Трети добави: „Прилича на Дисни-Майли. И се облича подобно на нея. Странно“.