Любопитно

Бившият мъж на Майли Сайръс Лиъм Хемсуърт се е сгодил за модела Габриела Брукс

Той потвърди раздялата си с Майли през август 2019 г., а двойката финализира развода през януари 2020 г. след по-малко от година брак

12 септември 2025, 12:30
Бившият мъж на Майли Сайръс Лиъм Хемсуърт се е сгодил за модела Габриела Брукс
Лиъм Хемсуърт и Габриела Брукс   
Източник: GettyImages

Лиъм Хемсуърт и неговата бляскава половинка, моделът Габриела Брукс, са сгодени. 29-годишната Габриела сподели новината в Instagram в петък със своите 201 000 последователи, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Първата снимка в черно-бяло показва Габриела, прегърнала Лиъм, докато той се усмихва щастливо. На друга снимка моделът демонстрира впечатляващия диамантен пръстен. Габриела придружи изображенията с просто емоджи бяло сърце.

Романтичната публикация беше посрещната с вълна от поздравления от приятели и фенове.

„Да! Годеж! Огромни поздравления за вас и за голямата новина“, написа един коментатор. Друг добави: „Поздравления, Габи, това е невероятно!!! Спомням си първия път, когато говори за Лиъм, а сега вижте къде сте! Толкова се радвам за вас“.

35-годишният Лиъм намери любовта отново с Габриела в края на 2019 г., след раздялата и последвалия развод с американската поп звезда Майли Сайръс.

Той потвърди раздялата си с Майли през август 2019 г., а двойката финализира развода през януари 2020 г. след по-малко от година брак.

Лиъм и Майли започнаха връзката си още през 2010 г., когато се запознаха на снимачната площадка на филма The Last Song. Годежът им беше обявен за пръв път през май 2012 г. Двамата се разделиха през септември 2013 г., но се събраха отново през 2016 г. и сключиха брак през декември 2018 г. Осем месеца по-късно окончателно се разделиха.

Смята се, че Лиъм е започнал връзка с Габриела през декември 2019 г. Двамата бяха заснети да се целуват на плажа в Байрън Бей по-рано този месец в снимки, публикувани от местни медии. След като прекараха новогодишната нощ заедно, Лиъм и Габриела бяха неразделни, наслаждавайки се един на друг на плажа.

Първата им официална поява на червен килим беше през ноември 2020 г. Изключително дискретната двойка рядко публикува за връзката си в социалните мрежи

и е споделила едва няколко общи снимки. Габриела изгражда успешна кариера като модел и дебютира на подиума по време на Australia Fashion Week 2023 в шоуто на марката Cue. Дебютът ѝ беше огромен успех, а креативният директор на Cue Кейт Биленберг похвали таланта ѝ.

Това се случва, след като Габриела бе жестоко атакувана онлайн, когато поздрави партньора си за 35-ия му рожден ден през януари. Тя публикува в Instagram галерия със снимки, запечатали техни мили моменти. На една от тях Лиъм нежно я прегръща, докато позират пред красива природна гледка. Габриела озаглави галерията с думите: „Честит рожден ден на моето слънце.“

Въпреки топлите ѝ думи, много от последователите започнаха да я тролят, сравнявайки външния ѝ вид с този на бившата съпруга на Лиъм – Майли Сайръс.

„Изглеждаш точно като Майли“, написа един потребител. Друг попита:

„Майли, ти ли си?“.

Трети добави: „Прилича на Дисни-Майли. И се облича подобно на нея. Странно“.

По темата

Източник: Daily Mail    
Майли Сайръс Лиъм Хемсуърт годеж модел Габриела Брукс
Последвайте ни

"Получих два удара" - какво е казал при първия си разпит полицейският шеф Николай Кожухаров за боя

Причината за раздялата на Нина Добрев и Шон Уайт

Причината за раздялата на Нина Добрев и Шон Уайт

Внесоха петия вот на недоверие към правителството

Внесоха петия вот на недоверие към правителството

Гаджето на убитата украинска бежанка се нахвърли срещу съдията, освободил заподозрения

Гаджето на убитата украинска бежанка се нахвърли срещу съдията, освободил заподозрения

Нови правила за майчинството: Край на двойното плащане

Нови правила за майчинството: Край на двойното плащане

pariteni.bg
Какво иска автомобилната индустрия от Европейския съюз

Какво иска автомобилната индустрия от Европейския съюз

carmarket.bg
<p>12 септември: Денят, в който полските хусари спасиха Европа</p>
Ексклузивно

12 септември: Денят, в който полските хусари спасиха Европа

Преди 7 часа
<p>Есента дебне зад ъгъла – облаци и дъжд в петък</p>
Ексклузивно

Есента дебне зад ъгъла – облаци и дъжд в петък

Преди 7 часа
<p>Страшни наводнения в Токио, спряха въздушния и железопътния трафик</p>
Ексклузивно

Страшни наводнения в Токио, спряха въздушния и железопътния трафик

Преди 6 часа
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 4 дни

Виц на деня

Мъж и жена на годишнина: – Скъпа, как издържа 20 години с мен? – Имам добро здраве и слаба памет.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Временен председател застава начело на КЗП</p>

Александър Колячев е временно изпълняващ длъжността председател на КЗП

България Преди 50 минути

Той е досегашен член на Комисията

Дрон е изплувал на плажа в Бургас

Дрон е изплувал на плажа в Бургас

България Преди 52 минути

Дронът е открит в района на бургаските солници и първо е бил забелязан от бургазлия, който е правил редовния си сутрешен крос на плажа

<p>Синът на Доналд Тръмп в сумо двубой с японски шампион, кой победи</p>

Синът на Доналд Тръмп се впусна в сумо двубой с японски шампион

Свят Преди 1 час

Ерик прие случката с чувство за хумор, като заяви: "Не всеки ден получаваш покана да премериш сили със сумо легенда"

Желязков: Все още очакваме президентът да се произнесе за председателя на ДАНС

Желязков: Все още очакваме президентът да се произнесе за председателя на ДАНС

България Преди 1 час

При спазването на принципите на разделение на властите и правовата държава, не е възможно едностранно възлагане на волята на едната институция над другата, изтъкна премиерът

Майчинството вече с нови правила: Край на двойното плащане

Майчинството вече с нови правила: Край на двойното плащане

България Преди 1 час

От 1 юли майчинските се изплащат само при прекъсване на трудовата дейност, за да се избегне двойното плащане на обезщетения

Ще стане ли задължително дигиталното евро

Ще стане ли задължително дигиталното евро

България Преди 1 час

Дигиталното евро ще бъде допълнителна опция за разплащания, но ще предизвика въпроси за избора между кеш и електронни пари

Newsweek: Чарли Кърк е бил прокълнат от вещици няколко дни преди убийството

Newsweek: Чарли Кърк е бил прокълнат от вещици няколко дни преди убийството

Свят Преди 2 часа

Статията на Jezebel, озаглавена „Платихме на някои вещици от Etsy да прокълнат Чарли Кърк“, беше публикувана в понеделник

Шарън Озбърн със сина си Джак и дъщеря си Кели на траурното шествие в Бирмингам

Шарън Озбърн, по-крехка от всякога, се появи за първи път публично след погребението на Ози

Любопитно Преди 2 часа

Феновете побързаха да изразят радостта си в коментарите, че виждат звездата от „The Osbournes“ отново навън повече от месец след погребението на легендарния певец

Полша за руската атака с дронове: Няма как да е "грешка"

Полша за руската атака с дронове: Няма как да е "грешка"

Свят Преди 2 часа

Това заяви полски официален представител в отговор на предположението на Тръмп, че нахлуването на руски дронове може да е било случайно

Три зодиакални знака ще получат награда от Вселената: Кой е в списъка

Три зодиакални знака ще получат награда от Вселената: Кой е в списъка

Любопитно Преди 2 часа

12 септември носи късмет за три зодии – честността и смелостта ще им донесат просперитет и подкрепа от Вселената

Новият Covid е тук. Какви решения имаме?

Новият Covid е тук. Какви решения имаме?

Любопитно Преди 2 часа

Подкрепа имунитета ни в няколко стъпки

Какво означава задействането на член 4 на НАТО

Какво означава задействането на член 4 на НАТО

Свят Преди 2 часа

Руски дронове навлязоха в Полша, задействането на Член 4 стартира консултации между съюзниците за сигурността на страната

Damiano David обявява новия си сингъл „Talk to me“ с Tyla и Nile Rodgers

Damiano David обявява новия си сингъл „Talk to me“ с Tyla и Nile Rodgers

Любопитно Преди 2 часа

И изненадва феновете с разширено издание на албума – "Funny little fears dreams"

<p>Какво ще бъде времето на първия учебен ден</p>

Какво ще бъде времето на първия учебен ден

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата на синоптиците за цялата следваща седмица

Вицепрезидентът Ванс придружи ковчега на Чарли Кърк, съпругата му утеши вдовицата

Вицепрезидентът Ванс придружи ковчега на Чарли Кърк, съпругата му утеши вдовицата

Свят Преди 3 часа

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс уреди полета след покушението в сряда и избра да остане до съкрушената вдовица

Излязоха последните проби на водата в Плевен, годна ли е за пиене

Излязоха последните проби на водата в Плевен, годна ли е за пиене

България Преди 3 часа

Със заповед на заместник областния управител Павлин Фильовски бедственото положение в Плевенско беше удължено до 1 октомври включително

Всичко от днес

От мрежата

10 любопитни неща, които може би не знаете за малките Папийони

dogsandcats.bg

Кога започват малките котета да се хранят с котешка храна

dogsandcats.bg
1

Прохладно за първия учебен ден

sinoptik.bg
1

Кражба на 20 бебета костенурки

sinoptik.bg

„Тайната среща“ на принц Хари с Кейт Мидълтън: Кошмарът на Меган се сбъдва?

Edna.bg

Раздялата на годината: Нина Добрев развали годежа си - ето какво знаем!

Edna.bg

Локо Пд се похвали с нов защитник

Gong.bg

Слухове свързаха Алкарас и Синер в любовен триъгълник

Gong.bg

ПП-ДБ и МЕЧ внесоха вота на недоверие

Nova.bg

Водата в Плевен отговаря на изискванията за качество

Nova.bg