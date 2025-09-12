Марго Роби заблестя в ослепителна "гола" рокля в Лондон

Т я все още умее да накара цялата зала да блести.

Две години след феномена „Барби“, актрисата и продуцент Марго Роби се завърна на червения килим – и изглеждаше по-ослепително от всякога на премиерата на „Big Bold Beautiful Journey“ в Лондон.

Margot Robbie dazzles in barely-there bejeweled dress at ‘Big Bold Beautiful Journey’ London premiere https://t.co/FFfTNand5n pic.twitter.com/w1VR9QllVU — Page Six (@PageSix) September 11, 2025

Звездата впечатли с рокля, обсипана с бижута от глава до пети, част от колекцията висша мода на Armani Privé пролет/лято 2025 г. Творението е бляскав поклон пред г-н Армани, който почина миналата седмица на 91-годишна възраст. Първоначално вниманието бе привлечено от сложния блестящ флорален мотив на роклята.

А после видяхме гърба.

Съчетавайки тоалета с блестящи прашки, почти прозрачната рокля подчертаваше стегнатата фигура на Роби, а сияйният дизайн озаряваше всяка снимка при проблясъците на фотоапаратите. По-рано през деня 35-годишната млада майка беше забелязана на покрива на хотел Corinthia, облечена в минималистичен ансамбъл от две части, вдъхновен от дизайн на Thierry Mugler от 1998 г.

Роби отново се довери на дългогодишния си стилист Андрю Мукамал – същия, който през 2023 г. подбра за нея винтидж и кутюр визии с „Барби“ естетика за световната промоция на филма. Последният ѝ избор обаче демонстрира завръщане към модерния холивудски блясък, който отдавна свързваме с австралийската звезда.

С минимални аксесоари – диамантени обеци, коктейлен пръстен и сребърни сандали Aquazzura – ясно е, че Роби беше подготвена за светкавиците, насочени към роклята.

И за всичко, което можеше да се открие под нея.