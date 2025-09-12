България

Мечи нападения край Севлиево: Властите отчитат 0 мечки, горските броят 170

Животни са разкъсани, кошери са унищожени, а трудноподвижно семейство беше евакуирано по спешност

12 септември 2025, 09:42
"Да не ви се случи това, което на мен": Говори 89-годишната Янка Ушколова, запазила дома си след битка с имотната мафия
Н апрежението в селата около Севлиево ескалира до краен предел, след като зачестилите нападения от мечки разкриха шокиращо разминаване между официалните данни и реалността. Докато жителите се оплакват от масови набези, а местните горски стопанства са преброили над 100 мечки в района, според официалния мониторинг на Изпълнителната агенция по околна среда и водите на същата територия има нула мечки, предава NOVA.

Мечка се разходи в Доспат, заснеха я

През последната седмица се е наложила спешна евакуация на трудноподвижно семейство от махала Душевски колиби, след като мечка е нападнала имота им и е разкъсала две кози и 40 кокошки.

„Съществуваше реален риск за живота на едно семейство“, заяви Красимира Йорданова, заместник-кмет на Севлиево. По думите ѝ, семейството е настанено в социална услуга, докато проблемът с агресивното животно не бъде решен.

Мечка стръвница нападна и уби четири агнета в манастира край Сопот

Щетите в района са огромни – от унищожени кошери и овощни градини до преодолени огради и електрически пастири. 

„От началото на май до вчера нападенията в двора на къщата ми са четири. Само броим, подаваме сигнал на 112, описват щетата и всичко приключва дотам. Не сме получили нито лев обезщетение“, разказа Таня, жител на село Стоките, чиито пчели са унищожени.

Кметът на село Душево, Добри Димитров, потвърди за многократни нападения в махала Душевски колиби, където мечка е изяла две кози, 40 кокошки и 40 пъдпъдъка.

Мечки унищожиха пчелни кошери за над 40 хил. лева в Казанлъшко (ВИДЕО)

Коренът на проблема, според местните власти и горските, е в методиката на преброяване. 

„Ние сме на терен, ние ежедневно сме сред животните и броим тези, които реално виждаме“, обясни Иван Степанов, директор на Държавно ловно стопанство. Той разкри, че според тяхното преброяване през пролетта на територията на общината има около 170 мечки. В същото време, по думите му, официалният мониторинг на ИАОСВ, извършен по модерна методика, е отчел нула екземпляра.

След множество сигнали и реална заплаха за хората, институциите са издали разрешително за отстрел на една проблемна мечка, която вече е отстранена. 

„Така вървим след проблема. Създава се проблем и ние тръгваме да го решаваме. Не бива да допускаме следващия път да има пострадал човек“, предупреди Степанов. Докато институциите уточняват броя на мечките на хартия, хората в Севлиевско са в очакване на следващото нападение.

Нападения от мечки Севлиевско Брой мечки Разминаване данни Щети от мечки Евакуация ИАОСВ
<p>12 септември: Денят, в който полските хусари спасиха Европа</p>
Ексклузивно

12 септември: Денят, в който полските хусари спасиха Европа

Преди 4 часа
<p>Есента дебне зад ъгъла – облаци и дъжд в петък</p>
Ексклузивно

Есента дебне зад ъгъла – облаци и дъжд в петък

Преди 4 часа
<p>Страшни наводнения в Токио, спряха въздушния и железопътния трафик</p>
Ексклузивно

Страшни наводнения в Токио, спряха въздушния и железопътния трафик

Преди 3 часа
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 4 дни

Последни новини

Излязоха последните проби на водата в Плевен, годна ли е за пиене

Излязоха последните проби на водата в Плевен, годна ли е за пиене

България Преди 25 минути

Със заповед на заместник областния управител Павлин Фильовски бедственото положение в Плевенско беше удължено до 1 октомври включително

Разраства се пожарът в Природен парк „Рилски манастир“ (СНИМКИ)

Разраства се пожарът в Природен парк „Рилски манастир“ (СНИМКИ)

България Преди 39 минути

Площта, обхваната от огъня, вече надхвърля 700 декара

<p>ПП&ndash;ДБ внасят вот на недоверие към правителството</p>

Атанасов: Имаме нужните подписи за внасяне на вота на недоверие

България Преди 1 час

Той ще бъде на тема „Правосъдие и вътрешен ред“

<p>От 1939 до 2025 г.: Полша и призракът на световната война</p>

От 1939 до 2025 г.: Полша и призракът на световната война

Свят Преди 2 часа

Миналото като ужасно предупреждение – на ръба на война ли са Европа и светът?

Икономиката на Русия

Руската икономика: Елитът се страхува от неизбежния крах

Свят Преди 2 часа

Владимир Путин лично даде да се разбере, че да се говори публично за започнала рецесия в руската икономика е забранено

Почитаме паметта на виден свещеномъченик, ето кой е той

Почитаме паметта на виден свещеномъченик, ето кой е той

Любопитно Преди 2 часа

Бил епископ в Италия и имал много усърдна пастирска дейност, успешно разпространявал спасителната християнска вяра сред местното население

Бивш заместник-кмет на София и експерт се изправят пред съда за корупция

Бивш заместник-кмет на София и експерт се изправят пред съда за корупция

България Преди 3 часа

Никола Барбутов и Петър Рафаилов бяха задържани по обвинение за участие в организирана престъпна група с цел корупция

<p>НАСА твърди, че е открит „най-ясният знак“ за живот на Марс</p>

НАСА твърди, че откритието на скала съдържа „най-ясния знак“ за древен живот на Марс

Любопитно Преди 4 часа

Учените все още анализират геоложкия контекст на пробата

Съдът решава дали да пусне от ареста кмета на Варна Благомир Коцев

Съдът решава дали да пусне от ареста кмета на Варна Благомир Коцев

България Преди 4 часа

Той беше задържан в началото на юли, като обвинението срещу него е за участие в организирана престъпна група с цел подкупи

6 факта, които не знаехте за Кевин Костнър

6 факта, които не знаехте за Кевин Костнър

Любопитно Преди 4 часа

Той почти направи продължение на „Бодигард“ с принцеса Даяна

Прегърбени, с изкривено лице, състарена кожа: Разкриха как ще изглеждат инфлуенсърите на бъдещето

Прегърбени, с изкривено лице, състарена кожа: Разкриха как ще изглеждат инфлуенсърите на бъдещето

Любопитно Преди 4 часа

Въпреки че инфлуенсърите изглежда живеят луксозен живот, този начин на живот е свързан с физически рискове

Apple AirPods Pro 3 ще превеждат чужди езици

Apple AirPods Pro 3 ще превеждат чужди езици

Технологии Преди 4 часа

Слушалките ще помагат и за грижите за здравето

Изненадващ обрат доведе до шест номинации в “Игри на волята”

Изненадващ обрат доведе до шест номинации в “Игри на волята”

Свят Преди 11 часа

За спасение ще се борят по трима представители на Завоевателите и Феномените

Мечка се разходи в Доспат, заснеха я

Мечка се разходи в Доспат, заснеха я

България Преди 11 часа

Предполага се, че става въпрос за преминаваща през района мечка

Признаха Болсонаро за виновен в заговор за преврат

Признаха Болсонаро за виновен в заговор за преврат

Свят Преди 12 часа

Болсонаро и други обвиняеми в процеса отрекоха да са извършили престъпление

Нетаняху: Няма да има палестинска държава

Нетаняху: Няма да има палестинска държава

Свят Преди 13 часа

Нетаняху: Ще удвоим населението на града

Всичко от днес

