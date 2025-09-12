Пастрокът на детето от Пловдив призна за насилието

П етър Чернев, който е обвинен за побой, принуда и изтезание на шестгодишно момче в условията на домашно насилие в Пловдив, поиска днес делото срещу него да се гледа по съкратена процедура, предаде "Фокус".

Адвокатът му заяви, че подсъдимият признава изцяло автентичността на всички клипове с насилие, приложени като доказателства по делото.

Съдия Елена Герцова обаче категорично отхвърли желанието на защитата и делото тръгва по общия ред. Магистратът обясни, че подобно искане може да се направи само и единствено при първоначалното разглеждане на делото, а в момента то реално стартира за втори път, макар и на първа инстанция.

Делото за малтретирания Адриан в Пловдив започва отначало

На днешното разпоредително заседание бе решено делото да продължи при закрити врата, като това искане направи адвокат Васил Попов, който е защитник на пострадалото дете.

В същото време защитата поиска промяна на мярката за неотклонение на Чернев, но искането беше отхвърлено и така подсъдимият остава в ареста, където е вече 1 година и 9 месеца.