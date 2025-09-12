България

Проф. Тодор Кантарджиев: Бременните трябва да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви

COVID-19 ще продължава да има, допълни той. Каза, че е интересно това, че той много мутира и "вече си стана една обикновена инфекция"

12 септември 2025, 10:34
Мечи нападения край Севлиево: Властите отчитат 0 мечки, горските броят 170

Мечи нападения край Севлиево: Властите отчитат 0 мечки, горските броят 170
Потресаващи разкази: Как педофили „ловят“ деца в България

Потресаващи разкази: Как педофили „ловят“ деца в България
Полша, Литва и Латвия са повишена готовност - започнаха съвместни учения

Полша, Литва и Латвия са повишена готовност - започнаха съвместни учения "Запад 2025" между Русия и Беларус
Има ли готовност България да сваля чужди дронове

Има ли готовност България да сваля чужди дронове

"Да не ви се случи това, което на мен": Говори 89-годишната Янка Ушколова, запазила дома си след битка с имотната мафия
Убийството на жена в село Крайници: Издирването на заподозрения продължава

Убийството на жена в село Крайници: Издирването на заподозрения продължава
ООН с извънредно заседание заради руските дронове над Полша

ООН с извънредно заседание заради руските дронове над Полша
Гледат мерките на младежите, задържани за побоя над полицейския шеф в Русе

Гледат мерките на младежите, задържани за побоя над полицейския шеф в Русе

З а миналата седмица по данни на Националния център по заразни и паразитни болести имаме 128 регистрирани случая на COVID-19, които са със 7 в повече от предишната седмица. От началото на годината имаме 810 случая. Миналата година сме имали 9123. COVID-19, разбира се ще има, защото коронавирусите, винаги причиняват инфекции, като 30% от гърлобола при възрастните винаги е бил COVID-19 отпреди пандемията, това заяви проф. Тодор Кантарджиев по БНТ.

(Във видеото: Експерт: COVID-19 продължава да еволюира)

COVID-19 ще продължава да има, допълни той. Каза, че е интересно това, че той много мутира и "вече си стана една обикновена инфекция".

"Много хора си правят тест за COVID-19, особено последните седмици стана много модерно. Купуват си тестове и си бъркат в гърлата. Като се докаже - да си стоят вкъщи, докато им мине. А то много бързо ще им мине, ако, когато ги заболи гърлото, веднага взимат мерки - знаем ги - лимон и сода. Има и други прекрасни средства за саниране на гърлото и горните дихателни пътища"., каза Кантарджиев. 

Той отбелязва, че в метрото все повече има кашлящи, "които не ползват носни кърпички, а обичат да кашлят срещу хората - то така ще е". Който е болен - да си стои вкъщи, препоръча той.

"Веднага да взима мерки. И трето - възрастните хора да се обадят на личните си лекари и да се ваксинират кой за грип, кой за пневмококовата инфекция. Щом аз го направих - трябва да се прави от време на време", обяснява Кантарджиев.

Той посъветва всички възрастни хора да се ваксинират, както и "амбициозните майки да сложат назална ваксина на децата си".

"А като е амбициозна майката тя още от родилното се обажда "хайде, да го ваксинирам". Другата ваксина - инжекционната, е за деца над 6 месеца".

Бременните трябва да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви, заяви проф. Кантарджиев. По отношение на антибиотиците той каза, че това е най-успешното лечение.

"Някои казват - не, няма да взимам антибиотик - детето ще го боли ухо. Ще го боли, но ще му мине. Ще му мине, но ще оглушее. Какъв антибиотик, бе? Едно гърло. Еми едно гърло прави ангина. Една ангина, ако не я лекуваш засяга бъбрека или сърцето като ревматизъм", допълва проф. Тодор Кантарджиев. 

Как да се предпазим от COVID-19: Пет препоръки от здравните власти
5 снимки
COVID COVID19 коронавирус
COVID COVID19 коронавирус
COVID COVID19 коронавирус
COVID COVID19 коронавирус
Източник: БНТ    
COVID-19 Проф. Кантарджиев Ваксиниране Инфекции Гърлобол Антибиотици Превенция Възрастни хора Деца Здравни съвети
Последвайте ни

По темата

"Страхувам се и съм отчаяна": Дебора Михайлова преди поредното заседание срещу Георги Георгиев

Опасна ескалация - приближава ли се войната в Украйна до НАТО

Опасна ескалация - приближава ли се войната в Украйна до НАТО

Експерт съветва в какви дълготрайни продукти да инвестираме спестените левове в брой преди еврото

Експерт съветва в какви дълготрайни продукти да инвестираме спестените левове в брой преди еврото

Потресаващи разкази: Как педофили „ловят“ деца в България

Потресаващи разкази: Как педофили „ловят“ деца в България

Нови правила за майчинството: Край на двойното плащане

Нови правила за майчинството: Край на двойното плащане

pariteni.bg
Продажбите на EV в Европа ще изпреварят тези на коли с ДВГ по-рано от очакваното

Продажбите на EV в Европа ще изпреварят тези на коли с ДВГ по-рано от очакваното

carmarket.bg
<p>12 септември: Денят, в който полските хусари спасиха Европа</p>
Ексклузивно

12 септември: Денят, в който полските хусари спасиха Европа

Преди 4 часа
<p>Есента дебне зад ъгъла – облаци и дъжд в петък</p>
Ексклузивно

Есента дебне зад ъгъла – облаци и дъжд в петък

Преди 4 часа
<p>Страшни наводнения в Токио, спряха въздушния и железопътния трафик</p>
Ексклузивно

Страшни наводнения в Токио, спряха въздушния и железопътния трафик

Преди 3 часа
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 4 дни

Виц на деня

Мъж и жена на годишнина: – Скъпа, как издържа 20 години с мен? – Имам добро здраве и слаба памет.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Излязоха последните проби на водата в Плевен, годна ли е за пиене

Излязоха последните проби на водата в Плевен, годна ли е за пиене

България Преди 25 минути

Със заповед на заместник областния управител Павлин Фильовски бедственото положение в Плевенско беше удължено до 1 октомври включително

Разраства се пожарът в Природен парк „Рилски манастир“ (СНИМКИ)

Разраства се пожарът в Природен парк „Рилски манастир“ (СНИМКИ)

България Преди 39 минути

Площта, обхваната от огъня, вече надхвърля 700 декара

Земеделец откри силно корозирал снаряд край Свищов

Земеделец откри силно корозирал снаряд край Свищов

България Преди 1 час

Районът на местопроизшествието е отцепен

<p>ПП&ndash;ДБ внасят вот на недоверие към правителството</p>

Атанасов: Имаме нужните подписи за внасяне на вота на недоверие

България Преди 1 час

Той ще бъде на тема „Правосъдие и вътрешен ред“

Ужасяваща експлозия на цистерна с газ в Мексико, осем загинали, бебе е тежко ранено

Ужасяваща експлозия на цистерна с газ в Мексико, осем загинали, бебе е тежко ранено

Свят Преди 1 час

Камионът с капацитет 49 500 литра, се е преобърнал през магистрален надлез, преди да експлодира

Икономиката на Русия

Руската икономика: Елитът се страхува от неизбежния крах

Свят Преди 2 часа

Владимир Путин лично даде да се разбере, че да се говори публично за започнала рецесия в руската икономика е забранено

Почитаме паметта на виден свещеномъченик, ето кой е той

Почитаме паметта на виден свещеномъченик, ето кой е той

Любопитно Преди 2 часа

Бил епископ в Италия и имал много усърдна пастирска дейност, успешно разпространявал спасителната християнска вяра сред местното население

Бивш заместник-кмет на София и експерт се изправят пред съда за корупция

Бивш заместник-кмет на София и експерт се изправят пред съда за корупция

България Преди 3 часа

Никола Барбутов и Петър Рафаилов бяха задържани по обвинение за участие в организирана престъпна група с цел корупция

<p>НАСА твърди, че е открит „най-ясният знак“ за живот на Марс</p>

НАСА твърди, че откритието на скала съдържа „най-ясния знак“ за древен живот на Марс

Любопитно Преди 4 часа

Учените все още анализират геоложкия контекст на пробата

Съдът решава дали да пусне от ареста кмета на Варна Благомир Коцев

Съдът решава дали да пусне от ареста кмета на Варна Благомир Коцев

България Преди 4 часа

Той беше задържан в началото на юли, като обвинението срещу него е за участие в организирана престъпна група с цел подкупи

6 факта, които не знаехте за Кевин Костнър

6 факта, които не знаехте за Кевин Костнър

Любопитно Преди 4 часа

Той почти направи продължение на „Бодигард“ с принцеса Даяна

Прегърбени, с изкривено лице, състарена кожа: Разкриха как ще изглеждат инфлуенсърите на бъдещето

Прегърбени, с изкривено лице, състарена кожа: Разкриха как ще изглеждат инфлуенсърите на бъдещето

Любопитно Преди 4 часа

Въпреки че инфлуенсърите изглежда живеят луксозен живот, този начин на живот е свързан с физически рискове

Apple AirPods Pro 3 ще превеждат чужди езици

Apple AirPods Pro 3 ще превеждат чужди езици

Технологии Преди 4 часа

Слушалките ще помагат и за грижите за здравето

Изненадващ обрат доведе до шест номинации в “Игри на волята”

Изненадващ обрат доведе до шест номинации в “Игри на волята”

Свят Преди 11 часа

За спасение ще се борят по трима представители на Завоевателите и Феномените

Мечка се разходи в Доспат, заснеха я

Мечка се разходи в Доспат, заснеха я

България Преди 11 часа

Предполага се, че става въпрос за преминаваща през района мечка

Признаха Болсонаро за виновен в заговор за преврат

Признаха Болсонаро за виновен в заговор за преврат

Свят Преди 12 часа

Болсонаро и други обвиняеми в процеса отрекоха да са извършили престъпление

Всичко от днес

От мрежата

Кога започват малките котета да се хранят с котешка храна

dogsandcats.bg

5 любопитни факта за Южноафриканския бурбул

dogsandcats.bg
1

Прохладно за първия учебен ден

sinoptik.bg
1

Кражба на 20 бебета костенурки

sinoptik.bg

„Тайната среща“ на принц Хари с Кейт Мидълтън: Кошмарът на Меган се сбъдва?

Edna.bg

Раздялата на годината: Нина Добрев развали годежа си - ето какво знаем!

Edna.bg

Първата мисия на Пламен Гетов в ЦСКА

Gong.bg

Дилема пред Веласкес преди гостуването на Локо София

Gong.bg

„Нека си остане между нас”: Как педофилите улавят децата в мрежите си?

Nova.bg

Глобяват линейки, които спасяват животи

Nova.bg