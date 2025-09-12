Сарафов и Митов с мерки срещу киберпрестъпленията и наркоразпространението сред учениците

И зпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов и вътрешният министър Даниел Митов разпоредиха специализирана операция срещу киберпрестъпленията и разпространението на наркотици сред учениците на територията на цялата страна. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Съвместната операция между прокуратурата и МВР обхваща местата около училища, търговски центрове, дискотеки и други места, посещавани от ученици и подрастващи, с оглед наближаването на първия учебен ден – 15 септември.

Целта на действията е идентифициране и задържане на лица, разпространяващи наркотични вещества и приоритетно приключване на наказателните производства, посочват от прокуратурата.

Съвместната заповед предвижда редица мерки за защита на учениците и подрастващите в киберпространството. Сред тях са мониторинг на социални мрежи, сайтове, форуми и криптирани чат канали с цел установяване и неутрализиране на вредно съдържание, застрашаващо физическото и психично здраве на децата, употреба на забранени вещества, предизвикателства, свързани със самонараняване, изкачване на височини и други.

Предвижда се

ръководителите на дирекция „Киберпрестъпност“ в Главната дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и на отдел „Киберпрестъпления“ в Националната следствена служба (НСлС) съвместно да осъществяват мониторинг на онлайн пространството и да предприемат незабавни мерки при установена неправомерна продажба на наркотични и психотропни вещества, „вейпове“, електронни цигари, диазотен оксид (райски газ) и други.

Онлайн наблюдението ще обхване киберпространства, в които се публикуват материали за опасни пътни нарушения (дрифт, висока скорост и други). Ще бъдат анализирани и сигналите, подадени чрез националната телефонна линия за деца и чрез центъра за безопасен интернет, с цел противодействие на киберпрестъпленията и сексуалната експлоатация на деца, се посочва още в съобщението.

Ще бъдат подготвени материали с превантивна насоченост за това как децата да пазят личните си данни и пароли и как да общуват безопасно онлайн.

Съгласно заповедта

предвидените мерки ще се прилагат дългосрочно при тясно взаимодействие между структурите на прокуратурата и МВР в цялата страна.