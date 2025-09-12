От червения килим до Кремъл: Звездите, които се срещнаха с Путин

Владимир Путин е един от най-противоречивите световни лидери на нашето време. Но в продължение на много години той беше просто министър-председател или президент на Русия и като такъв се е срещал с много известни личности. От холивудски звезди до спортни личности, Путин се е срещал с множество знаменитости през годините.

През годините руският лидер често е търсил контакт с популярни личности използвайки тези срещи като част от изграждането на своя публичен образ.

Сред най-известните примери са срещите му с холивудски актьори като Стивън Сегал, Мики Рурк и Жерар Депардийо, които дори публично са изразявали симпатии към него и към Русия.

Разгледайте нашата галерия, за да видите пътищата на кои звезди са се пресичали с тези на с руския държавен глава.