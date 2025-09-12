България

Желязков: Все още очакваме президентът да се произнесе за председателя на ДАНС

При спазването на принципите на разделение на властите и правовата държава, не е възможно едностранно възлагане на волята на едната институция над другата, изтъкна премиерът

12 септември 2025, 12:29
Желязков: Все още очакваме президентът да се произнесе за председателя на ДАНС
Източник: БТА

П резидентът изрази в медийното и обществено пространство своята позиция, но все още очакваме да се произнесе в рамките на съгласувателната процедура, като израз на волята ни за институционално взаимодействие, а не противопоставяне и предизвикване на конфликт. Това каза премиерът Росен Желязков по време на участието си в днешния парламентарен контрол, отговаряйки на въпрос, свързан с процедурата по назначаване на нов председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

Деньо Денев временно оглавява ДАНС

„Действащата законова уредба предвижда определяне на председател на ДАНС да се извършва в хипотезата на споделена компетентност между Министерския съвет и президента на България. При спазването на принципите на разделение на властите и правовата държава, не е възможно едностранно възлагане на волята на едната институция над другата“, каза Росен Желязков. 

„Законовата процедура по назначаване на председателя на ДАНС изисква съвпадане на еднакви по съдържание волеизявление и на двата органа, което предполага взаимодействие за постигане на общо съгласие“, добави още той. 

Премиерът Росен Желязков припомни, че правителството вече е изпратило на президента искане за съгласуване за назначаване на Деньо Денев като председател на ДАНС. 

"Правителството не носи отговорност за действията на друг орган", посочи Желязков. 

Въпросът към премиера бе отправен от народния представител от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ Атанас Атанасов, който попита и дали не може кабинетът да предложи няколко кандидата, които да предложат концепции за управление на службата, които да бъдат изслушвани в ресорната парламентарна комисия.

Пламен Тончев бе избран за ръководител на Комисията по досиетата

По думите на премиера обаче това не е възможност, защото не съответства на установената нормативна уредба. Пълният текст на въпроса към премиера може да бъде видян на интернет страницата на парламента. 

Считано от 4 юни тази година Пламен Тончев беше освободен от поста председател на Държавна агенция „Национална сигурност“, като за временно изпълняващ длъжността беше определен неговият заместник Деньо Денев.

Източник: БТА/Иван Лазаров    
<p>Временен председател застава начело на КЗП</p>

Александър Колячев е временно изпълняващ длъжността председател на КЗП

България Преди 50 минути

Той е досегашен член на Комисията

Дрон е изплувал на плажа в Бургас

Дрон е изплувал на плажа в Бургас

България Преди 52 минути

Дронът е открит в района на бургаските солници и първо е бил забелязан от бургазлия, който е правил редовния си сутрешен крос на плажа

Лиъм Хемсуърт и Габриела Брукс

Бившият мъж на Майли Сайръс Лиъм Хемсуърт се е сгодил за модела Габриела Брукс

Любопитно Преди 1 час

Той потвърди раздялата си с Майли през август 2019 г., а двойката финализира развода през януари 2020 г. след по-малко от година брак

Ще стане ли задължително дигиталното евро

Ще стане ли задължително дигиталното евро

България Преди 1 час

Дигиталното евро ще бъде допълнителна опция за разплащания, но ще предизвика въпроси за избора между кеш и електронни пари

Георги Георгиев: Не съм виновен

Георги Георгиев: Не съм виновен

България Преди 2 часа

Надявам се съдът да бъде обективен и да излезе истината, коментира пред журналисти в Пловдив обвиняемият по делото "Дебора"

Newsweek: Чарли Кърк е бил прокълнат от вещици няколко дни преди убийството

Newsweek: Чарли Кърк е бил прокълнат от вещици няколко дни преди убийството

Свят Преди 2 часа

Статията на Jezebel, озаглавена „Платихме на някои вещици от Etsy да прокълнат Чарли Кърк“, беше публикувана в понеделник

Шарън Озбърн със сина си Джак и дъщеря си Кели на траурното шествие в Бирмингам

Шарън Озбърн, по-крехка от всякога, се появи за първи път публично след погребението на Ози

Любопитно Преди 2 часа

Феновете побързаха да изразят радостта си в коментарите, че виждат звездата от „The Osbournes“ отново навън повече от месец след погребението на легендарния певец

Полша за руската атака с дронове: Няма как да е "грешка"

Полша за руската атака с дронове: Няма как да е "грешка"

Свят Преди 2 часа

Това заяви полски официален представител в отговор на предположението на Тръмп, че нахлуването на руски дронове може да е било случайно

Три зодиакални знака ще получат награда от Вселената: Кой е в списъка

Три зодиакални знака ще получат награда от Вселената: Кой е в списъка

Любопитно Преди 2 часа

12 септември носи късмет за три зодии – честността и смелостта ще им донесат просперитет и подкрепа от Вселената

Новият Covid е тук. Какви решения имаме?

Новият Covid е тук. Какви решения имаме?

Любопитно Преди 2 часа

Подкрепа имунитета ни в няколко стъпки

Какво означава задействането на член 4 на НАТО

Какво означава задействането на член 4 на НАТО

Свят Преди 2 часа

Руски дронове навлязоха в Полша, задействането на Член 4 стартира консултации между съюзниците за сигурността на страната

Damiano David обявява новия си сингъл „Talk to me“ с Tyla и Nile Rodgers

Damiano David обявява новия си сингъл „Talk to me“ с Tyla и Nile Rodgers

Любопитно Преди 2 часа

И изненадва феновете с разширено издание на албума – "Funny little fears dreams"

<p>Какво ще бъде времето на първия учебен ден</p>

Какво ще бъде времето на първия учебен ден

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата на синоптиците за цялата следваща седмица

Вицепрезидентът Ванс придружи ковчега на Чарли Кърк, съпругата му утеши вдовицата

Вицепрезидентът Ванс придружи ковчега на Чарли Кърк, съпругата му утеши вдовицата

Свят Преди 3 часа

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс уреди полета след покушението в сряда и избра да остане до съкрушената вдовица

Излязоха последните проби на водата в Плевен, годна ли е за пиене

Излязоха последните проби на водата в Плевен, годна ли е за пиене

България Преди 3 часа

Със заповед на заместник областния управител Павлин Фильовски бедственото положение в Плевенско беше удължено до 1 октомври включително

Проф. Тодор Кантарджиев

Проф. Тодор Кантарджиев: Бременните трябва да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви

България Преди 3 часа

COVID-19 ще продължава да има, допълни той. Каза, че е интересно това, че той много мутира и "вече си стана една обикновена инфекция"

