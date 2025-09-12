"Получих два удара" - какво е казал при първия си разпит полицейският шеф Николай Кожухаров за боя

"Да не ви се случи това, което на мен": Говори 89-годишната Янка Ушколова, запазила дома си след битка с имотната мафия

Проф. Тодор Кантарджиев: Бременните трябва да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви

"Получих два удара и до мен беше лицето, което се возеше на предната седалка", това заявил в представен за пръв път протокол от разпит пострадалият полицейски шеф Николай Кожухаров, пише "24 часа".

(Във видеото: Случаят с бития полицейски шеф: Ще променят ли хода на разследването охранителните записи)

Разпитът на пострадалия е направен на 10 септември и бе приложен като доказателство в Апелативния съд, който разглежда мярката за неотклонение на обвиняемия Жулиен Кязъмов, сочен като младежа с една от водещите роли в спречкването и боя.

Това пишело и в протокол от видеотехническа експертиза на видеоклип, който ясно показвал, че студентът е ритал в гърба полицая, заявиха от прокуратурата. Според обвинението, което настоява за потвърждаване на мярката постоянен арест, свидетелските показания били категорични, че Кожухаров се е легитимирал преди да получи травмите.

Адвокатът на Жулиен Станислав Иванов обаче твърди, че Жулиен се е возил отзад в колата, а 15-годишният самбист Станислав А. е бил агресорът, налетял на старши комисаря. Той се позова на още едни показания - тези на Виктор Иванов, един от четиримата биячи. Според защитника по делото няма приложени записи от бодикамери, нито от колата на пътна полиция, която също е оборудвана с видеорегистратор. Той настоя да бъдат представени тези записи и поиска парична гаранция за Жулиен.

"Искам справедливост. Смятам, че истината вече е излязла наяве. Искам по-лека мярка за неотклонение", каза Жулиен.

Днес съдът решава мярката му за неотклонение.

Това е само първото от четирите дела, за мерки за неотклонение на 18-годишния Жулиен Кязъмов, 19-годишния Виктор Иванов, 15-годишния ученик Станислав и Кирил Гочев на 18 години, които са обвиняеми за нашумелия случай с комисар Николай Кожухаров, който е в болница след спречкване с младежите.