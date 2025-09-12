Пороен дъжд наводни Токио, спряха въздушния и железопътния трафик

П роливни дъждове наводниха улици и прекъснаха железопътния и въздушния трафик в Токио снощи, а прогнозите предвиждат още бури, предаде Асошиейтед прес.
Само за час в японската столица паднаха 12 см дъжд на квадратен метър, съобщи Японската метеорологична агенция.
“The water kept coming in more and more, and it terrified me.” Setagaya Ward, Tokyo, was drenched with a record 92 millimeters of rain in one hour yesterday.https://t.co/pzKLD3gMLO— The Japan News (@The_Japan_News) September 12, 2025
Контролът на въздушното движение и други наземни услуги на летище "Ханеда" в Токио бяха спрени заради мълнии, които попречиха на самолетите да излитат.
Железопътните компании също временно спряха движението на влаковете, включително на влака-стрела и други линии в региона.
Viral video in Japan: sudden heavy rain in Tokyo caused numerous train delays yesterday. Here is a video shot from inside Shinagawa station.pic.twitter.com/UOO1SzqqIB https://t.co/PQsdhI6dVd— Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) September 12, 2025
В града проливният дъжд наводни улици, а някои потребители в социалните мрежи съобщиха за градушка.
Над 7000 домакинства в японската столица в някакъв момент са останали без ток, съобщи енергийният оператор.
Властите предупредиха за още бури през нощта и призоваха жителите да не излизат, да избягват ненужни пътувания и да следят прогнозата за времето.