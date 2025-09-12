Свят

Пороен дъжд наводни Токио, спряха въздушния и железопътния трафик

Над 7000 домакинства в японската столица останаха без ток

12 септември 2025, 07:22
Пороен дъжд наводни Токио, спряха въздушния и железопътния трафик
Източник: AP/БТА

П роливни дъждове наводниха улици и прекъснаха железопътния и въздушния трафик в Токио снощи, а прогнозите предвиждат още бури, предаде Асошиейтед прес.

Само за час в японската столица паднаха 12 см дъжд на квадратен метър, съобщи Японската метеорологична агенция.

Контролът на въздушното движение и други наземни услуги на летище "Ханеда" в Токио бяха спрени заради мълнии, които попречиха на самолетите да излитат.

Железопътните компании също временно спряха движението на влаковете, включително на влака-стрела и други линии в региона.

В града проливният дъжд наводни улици, а някои потребители в социалните мрежи съобщиха за градушка.

Над 7000 домакинства в японската столица в някакъв момент са останали без ток, съобщи енергийният оператор.

Властите предупредиха за още бури през нощта и призоваха жителите да не излизат, да избягват ненужни пътувания и да следят прогнозата за времето.

Източник: БТА/Валерия Динкова    
