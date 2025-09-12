Свят

Символиката на дрехите, които Хари облече за изненадващото си посещение в Украйна

Херцогът на Съсекс пристигна инкогнито в Киев, за да представи инициативи за рехабилитация на ранени войници и да се срещне с ветерани и правителството

12 септември 2025, 16:35
П ринц Хари пристигна в Киев на необявено посещение по покана на украинското правителство. Първите снимки от гарата показват херцога на Съсекс в скромен и практичен вид, съобщава The Guardian.

Как беше облечен принцът на гарата в столицата

За визитата си той избра черно яке Outdoor Research с емблема на „Invictus Games“ и тъмни дънки.

Принц Хари направи изненадващо посещение в Украйна

Присъствието на символа на „Invictus Games“ не е случайно – именно Хари е основател на тези международни игри за ветерани и военнослужещи. Изборът му да не носи официален костюм подчертава, че посещението е мисия в подкрепа на военнослужещите.

Източник: БТА/AP

Подробности за визитата в Киев

Заедно с екипа от благотворителната организация „Invictus Games“, Хари планира да представи нови инициативи за рехабилитация на ранени войници. Според него крайната цел е достъпът до помощ да бъде осигурен във всички региони на страната.

„Не можем да спрем войната, но можем да направим всичко по силите си, за да подпомогнем процеса на възстановяване“, каза той в интервю за The Guardian по време на нощното си пътуване с влак към столицата.

Значението на рехабилитацията

През тази година войната в Украйна вече е довела до трайна инвалидност при приблизително 130 000 души. Затова правителството е поставило спортната рехабилитация сред приоритетите в политиките за подпомагане на ветераните.

Идеята за пътуването се е появила след случайна среща на Хари с Олга Руднева - основателка на центъра „Superhumans“ във Лвов, който специализира в лечението на ранени войници с ампутации.

„Случайно се засякохме с Олга в Ню Йорк. Попитах я как мога да помогна. Тя каза: "Най-големият ефект ще има, ако дойдеш в Киев". Трябваше да се консултирам със съпругата си и с британското правителство, за да съм сигурен, че е възможно. После получих официалната покана“, разказа той.

Принцът добави, че именно в Киев за първи път ще види истинските последствия от войната. „Във Лвов не се вижда много от войната, защото е твърде на запад. Това е първият път, когато ще станем свидетели на реалните разрушения“, каза херцогът, който също направи необявено посещение в Украйна през април.

„Invictus Games“ и подкрепата за Украйна

Украйна за първи път участва в „Invictus Games“ през 2017 г. От началото на войната нуждата от такива състезания рязко нарасна. Хари припомни как през 2022 г. украинският отбор е получил специална подкрепа по време на игрите в Хага.

Този път херцогът планира да посети Националния музей на историята на Украйна във Втората световна война и да се срещне с 200 ветерани, поканени на събитието. Очаква се също да разговаря с министър-председателя Юлия Свириденко.

<p>12 септември: Денят, в който полските хусари спасиха Европа</p>
12 септември: Денят, в който полските хусари спасиха Европа

<p>Есента дебне зад ъгъла – облаци и дъжд в петък</p>
Есента дебне зад ъгъла – облаци и дъжд в петък

<p>Страшни наводнения в Токио, спряха въздушния и железопътния трафик</p>
Страшни наводнения в Токио, спряха въздушния и железопътния трафик

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

