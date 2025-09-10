Депутатите отхвърлиха искането за изслушване на Желязков и Митов по случая с побоя над полицейския шеф в Русе

След побоя над полицейския шеф в Русе: Говори адвокатът на един от задържаните

П арламентът отхвърли искането на парламентарната група на "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) за изслушване на премиера Росен Желязков и вътрешния министър Даниел Митов във връзка с побоя над полицейския началник на Русе.

Според ГЕРБ-СДС все още е твърде рано да се коментира.

„Все още тече разследване, няма как да коментираме преди това. Колегите трябва да съберат всички доказателства и тогава да придобием яснота. Опозицията иска оставки за щяло и нещяло”, коментира Младен Маринов от ГЕРБ-СДС.

От ПП обаче обвиниха ръководството на МВР, че разпространява неистини около случая, защото в полицейската сводка от същата вечер инцидентът със старши комисар Кожухаров не бил регистриран. А патрулките и линейката останали на място само няколко минути.

„След спречкването двете патрулки нищо не регистрират и всеки си отива вкъщи. МВР излъга грозно. Министърът излъга два пъти още по-грозно. Казах, че не е нормално осмокласник да пребие шефа на полицията. Но проблемът е, че институциите, които трябва да спазват закона и да докладват в истината, излъгаха съда и гражданите”, категоричен бе Асен Василев, предаде NOVA.

Коалиционните партньори на ПП също искат оставката на вътрешния министър заради неяснотите около случилото се със старши комисар Кожухаров.

„МВР разпространяват алтернативни версии чрез различни свои канали, с които разполагат, за даподкрепят тезата на самото МВР”, каза съпредседателят на „Демократична България” Божидар Божанов.

Най-малката група в парламента видя репутационен удар по полицията заради случилото се в Русе.