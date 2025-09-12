България

Съдът остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев

Той беше задържан в началото на юли, като обвинението срещу него е за участие в организирана престъпна група с цел подкупи

12 септември 2025, 06:55
"Получих два удара" - какво е казал при първия си разпит полицейският шеф Николай Кожухаров за боя
С офийският градски съд остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев. Решението не е окончателно. Преди седмица защитата му поиска от магистратите той да бъде освободен, предава NOVA.

"Благодаря на всички за подкрепата", каза Коцев на влизане в съдебната зала в Съдебната палата.

Той каза още че се надява мярката му за неотклонение да бъде изменена.

В залата днес присъстват народните представители от "Продължаваме промяната - Демократична България" Николай Денков, Лена Бориславова, Стою Стоев и други, както и поддръжници на "Продължаваме Промяната".

Адвокатите на Коцев – Ина Лулчева и Владимир Владимиров, поискаха от Софийския градски съд по-лека мярка за неотклонение по отношение на техния клиент. Според тях няма обосновано предположение Коцев да е извършил престъпленията, за които е обвинен, няма дори бегло подозрение, нито има опасност да се укрие или да извърши престъпление. 

Ина Лулчева определи делото като политическо преследване на кмета на Варна, започнало преди десет месеца и било с политически цели. Тя отбеляза, че в показанията на свидетелите няма данни за организирана престъпна група, а дори апелативният съд е отбелязал, че няма данни спрямо Коцев за искане на подкуп, за да се упражни влияние върху длъжностни лица.

Благомир Коцев каза, че поддържа казаното от защитата. 

Той е обвинен за участие в организирана престъпна група и искане на подкуп. Коцев посочи пред съда, че няма никакви притеснение от това, което се е случвало по време на разследването досега. "Надявам се, че ще мога да се върна при семейството си", каза още Коцев.

Прокурор Велислава Патаринска от Софийската градска прокуратура отбеляза, че разследващите в никакъв случай не са бездействали. През времето на задържане на Коцев е била изисквана информация за факти и обстоятелства от производството относно предмета на обвинение и евентуално извършено престъпление, били са разпитани и свидетели. 

"Това обвинение със сигурност следва да бъде прецизирано, разследването е в начален етап", каза Патаринска.

Също така отбеляза, че максималният срок за задържане на обвиняемия е осем месеца.

Тя добави, че Коцев не се е възползвал от възможността в закона да защити тезата си, че не е извършил престъпление чрез искания за разпит на свидетели и предоставяне на доказателства, на което адвокат Лулчева отговори: "Къде остана презумпцията за невиновност, защо да искаме разпит на свидетели, след като не искат да разпитат Деян Иванов, който казва, че показанията му са дадени под натиск".

Прокурор Патаринска посочи, че е изпратено писмо до Комисията за противодействие на корупцията за разпит на Иванов и той ще бъде проведен, но той не е от такова значение за повдигането на обвинение по отношение на Коцев, че да може да разклати обоснованото предположение, тъй като не е единственият разпит, на което то се базира, има разпит и на Пламенка Димитрова.

Прокурор Патаринска и прокурор Ахмед Кокоев поискаха съдът да не променя мярката за неотклонение на Коцев.

Според Кокоев срокът на задържане е разумен и в рамките на закона.

Благомир Коцев беше задържан в началото на юли, като обвинението срещу него е за участие в организирана престъпна група с цел подкупи. Заедно с него в ареста се озоваха и двама общински съветници, които обаче засега няма данни да искат промяна на мерките си за неотклонение.

В първите дни след ареста на Коцев разследването се обосноваваше с показанията на бившия заместник-кмет на Варна Диан Иванов. По-късно той се отрече от думите си и обясни, че показанията му били взети под натиск.

Пред Съдебната палата се събраха и демонстранти в негова подкрепа.

„Варненският кмет с чисто досие е задържан неправомерно в ареста“, заяви един от протестиращите, цитиран от NOVA. Други определиха случая като „политически акт“ и изразиха увереност в невинността му.

До момента във Варна бяха организирани няколко протеста в подкрепа на Благомир Коцев.

Източник: БТА/Константин Костов, NOVA    
Благомир Коцев съд арест кмет Варна
