12 септември: Денят, в който полските хусари спасиха Европа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Надежда Неменски

12 септември 2025, 06:37
12 септември: Денят, в който полските хусари спасиха Европа
Обсадата на Виена   
Източник: iStock/GettyImages

Н а 12 септември 1683 г. се случва решителната битка за Виена, когато под ръководството на Ян III Собиески полските въоръжени сили се обединяват с армията на Хабсбургите, за да победят Османската империя и да спрат похода ѝ в сърцето на Европа.

През лятото на 1683 г. Османската империя предприема мащабно настъпление срещу сърцето на Европа. Целта е завладяването на Виена – столица на Хабсбургската монархия и стратегически ключ към Централна Европа.

Това е втората голяма обсада на града от османците след тази през 1529 г.,

но този път целта е още по-голяма: контрол над Дунавския басейн и евентуално настъпление към германските и италианските земи.

На 14 юли 1683 г. османската армия, водена от великия везир Кара Мустафа паша, обсажда Виена. Силите му наброяват приблизително 150 000 души – войска, включваща елитните еничари, кавалерия и тежка артилерия. Градът е защитаван от около 15 000 австрийски войници и гражданска милиция, предвождани от граф Ернст Рюдигер фон Щаремберг. Превъзходството на османците е очевидно, а положението на Виена изглежда отчаяно – хранителните запаси намаляват, болестите се разпространяват, а стените на града биват подкопавани с взривове.

Съдбата на Виена и цяла Централна Европа обаче се променя благодарение на създадената коалиция между Хабсбургите, Полша и няколко германски княжества. Ключовата фигура в тази коалиция е полският крал Ян III Собиески – опитен военачалник и харизматичен лидер. На 12 септември 1683 г. съюзническата армия, наброяваща около 70 000 души, пристига край Виена.

Битката, която следва, влиза в историята като една от най-значимите сражения в Европа.

Сутринта на 12 септември започва масиран щурм на съюзническите войски срещу турските позиции. Кулминацията настъпва следобед, когато Ян III Собиески лично повежда прочутата полска тежка кавалерия – хусарите. Около 20 000 конници извършват най-голямата кавалерийска атака в историята, помитайки турските редици. Паниката в османския лагер води до пълен разгром. Кара Мустафа паша бяга, а обсадата е окончателно вдигната.

Победата при Виена има огромно значение за европейската история. Тя спира османското настъпление на запад и поставя началото на постепенния упадък на империята. В следващите десетилетия Хабсбургите и съюзниците им успяват да възстановят и разширят влиянието си в Централна Европа и на Балканите.

Легендата разказва, че именно след тази победа във Виена започва да се популяризира кафето (от турски запаси, намерени в лагера на османците) и че се появяват виенските кифлички – „кроасани“ във форма на полумесец, в чест на победата над турския символ.

  • Сватбата на Джон Ф. Кенеди и Жаклин Бувие

На 12 септември 1953 г. в малкото крайбрежно градче Нюпорт, щата Роуд Айлънд, се състоя едно от най-знаковите светски събития в американската история – бракът на младия сенатор Джон Фицджералд Кенеди и 24-годишната журналистка и светска личност Жаклин Лий Бувие. Тази сватба не просто събира двама харизматични млади хора, а полага основите на бъдещата „американска кралска“ двойка.

Церемонията се провежда в катедралата „Сейнт Мери“, където над 700 гости изпълниха църквата до краен предел. Още около 2000 души останаха отвън, за да зърнат младоженците – истинско доказателство за нарастващата популярност на Кенеди, който вече е считан за изгряваща звезда на Демократическата партия.

Булката е облечена в рокля, ушита от прочутата афроамериканска дизайнерка Ан Лоу – изработена от слонова коприна, с широка пола и повече от 50 метра тафта.

Любопитен факт е, че само 10 дни преди сватбата студиото на Лоу било наводнено и роклята, както и още няколко тоалета за шаферките, били унищожени. Лоу и екипът ѝ работят денонощно, за да възстановят всичко навреме – и успяват, без нито веднъж да поискат признание или компенсация. Дълго време тази история остава скрита.

Жаклин носи и воал, принадлежал на майка ѝ Джанет, който самата тя е използвала на сватбата си през 1928 г. Бижутата – подарък от семейство Кенеди – са елегантни, но ненатрапчиви, подчертавайки вечния стил на бъдещата първа дама.

След църковната церемония празненството продължи в имението „Хамърсмит Фарм“ – домът на майката на Жаклин. Там повече от 1200 гости се наслаждаватна прием с изискана кухня, шампанско и танци под открито небе. Младоженците разрязват сватбена торта с височина почти 1,2 метра, украсена с традиционни цветя и фигурки.

Сред гостите присъстват влиятелни личности от политиката, бизнеса и културата – включително сенатор Линдън Джонсън (бъдещият вицепрезидент и след това президент на САЩ), както и известни журналисти и дипломати.

Малко известен детайл е, че Жаклин първоначално не била сигурна дали иска да се омъжи за Джон.

Той бил известен със своите любовни авантюри, а и политическите му амбиции предполагали живот под непрекъснато внимание и натиск. Но неговият чар, чувство за хумор и амбиция в крайна сметка я печелят.

Меденият месец двойката прекарва в Европа – Франция и Италия – където младата Жаклин се наслаждава на културата и езика, които обожавала още от студентските си години.

Още събития на 12 септември:

  • 490 г.пр.н.е – В Битката при Маратон атинската войска и нейните съюзници от Платея спират първото нахлуване на персите в Гърция
  • 1940 г. – Четири момчета откриват рисунки на 17 000 години и предмети, направени от праисторически хора в пещерата Ласко, Франция.
  • 1980 г. – В Турция генерал Кенан Еврен извършва военен преврат и става държавен глава.

Родени:

  • 1897 г. – родена е френската физичка и Нобелов лауреат Ирен Жолио-Кюри
  • 1921 г. – роден е полският писател Станислас Лем
  • 1944 г. – роден е американският певец Бари Уайт
  • 1957 г. – родена е българската актриса Аня Пенчева („Адаптация“, „Хан Аспарух“, „Време разделно“)
  • 1957 г. – роден е немският композитор Ханс Цимер
  • 1973 г. – роден е американският актьор Пол Уокър („Бързи и яростни“, „Престъпно предградие“, „Опасно синьо“)

Редактор: Надежда Неменски
12 септември битката за Виена Османската империя Ян Собиески Европа сватба Жаклин Бувие Джон Кенеди
