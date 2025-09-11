Протести в София и Русе след случая с пребития полицейски шеф

Даниел Митов с нови разкрития по случая с пребития шеф на полицията в Русе

С едмица след случая с пребития полицейски шеф в Русе - напрежението нараства. Сблъсъкът на гледните точки за случилото се, както и публикуваните видеозаписи от момента на саморазправата, предизвикаха обществено недоволство.

В четвъртък вечер са организирани два протеста – един в крайдунавския град, както и още един в София.

Пред съдебната палата в Русе недоволни ще настояват за обективно разследване на случая и свобода за обвиняемите тийнейджъри, като вече са обявили, че искат оставката на полицейския началник Николай Кожухаров, предаде NOVA.

Организаторите на протеста в София, който ще се проведе пред сградата на МВР, искат оставката на вътрешния министър Даниел Митов.