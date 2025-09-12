Синът на Доналд Тръмп се впусна в сумо двубой с японски шампион

О фициалното посещение на Ерик Тръмп в Япония придоби неочаквано забавен обрат, а потребителите в интернет избухнаха в смях, когато той реши да внесе момент на лекота в натоварената си програма. Вместо строг костюм и делови разговори, синът на президента Доналд Тръмп се озова в импровизиран двубой по сумо, който бързо се превърна в сензация в социалните мрежи и показа една различна страна от динамиката на фамилията Тръмп, пише The Times of India .

Какво точно се случи

По време на скорошна визита в Япония Ерик Тръмп се включи в неочаквано културно преживяване. Той излезе на ринга за сумо. Според "Ройтерс" той първоначално посети Токио на 1 септември, за да присъства на събрание на акционерите на Metaplanet, японска компания за управление на биткойн резерви, където тази година стана съветник. Макар пътуването да бе свързано основно с дигиталните финанси, Ерик реши да опита нещо традиционно японско: сумо борба. Той посети местна арена и излезе на дохьо (кръглия ринг), за да се изправи срещу Йокодзуна, един от най-висшите шампиони в спорта.

(Йокозуна е най-висшият ранг в сумото. В буквален превод означава "хоризонтално въже" заради най-характерния символ на ранга - широкото въже (цуна), препасано около пояса - бел.ред.)

Спечели ли двубоя?

Облечен неофициално, със светлосиня поло тениска и дънкови шорти, Ерик се опита да използва внушителния си ръст от 1,96 м и сила, за да изблъска шампиона към ръба на ринга. За кратко изглеждаше, че може да постигне напредък. Но опитният професионалист влезе в схватката с лекота, хвана Ерик, повдигна го от земята и го изнесе от ринга, сякаш не тежи нищо.

Йокодзуна завъртя Ерик като перка на хеликоптер

Зрелището не приключи дотук. Във втори клип шампионът поигра с него, завъртяйки го във въздуха "като ротор на хеликоптер", което предизвика бурен смях и аплодисменти сред малката публика. Кадрите от двубоя бързо станаха популярни, събраха милиони гледания и множество реакции, изпълнени с възхищение от добрия дух на Ерик.

В "Инстаграм" Ерик прие случката с чувство за хумор, като написа под един от постовете: "Не всеки ден получаваш покана да премериш сили със сумо легендата Йокодзуна! Почти го хванах! Огромна чест!". Той сподели и снимки с шампиона и други борци.

По време на посещението в Шибуя акционерите одобриха продажбата на нови акции на стойност милиарди йени за финансиране на допълнителни биткойн покупки.