Какво пише в завещанието на Джорджо Армани

Модният дизайнер, който почина миналата седмица на 91-годишна възраст, е посочил в завещанието си, че желае наследниците му да продадат 15% дял от бизнеса в рамките на 18 месеца

12 септември 2025, 16:45
Разследването в Слънчев бряг: Тежко АТВ, пет камери и следи от наркотици
Журналистът Николай Кръстев пред "Телеграфно подкастът": Додик иска Сърбия да се откаже от Косово
НАСА твърди, че откритието на скала съдържа „най-ясния знак“ за древен живот на Марс
6 факта, които не знаехте за Кевин Костнър
Наследството на Хълк Хоган – единствено синът му наследява милионите
Съпругата на Брус Уилис обмисляла развод преди диагнозата
Лечителите продължават победната си серия в “Игри на волята”
Бивш кралски иконом: Меган Маркъл си мислеше, че ще бъде

Бивш кралски иконом: Меган Маркъл си мислеше, че ще бъде "Дисни" принцеса

И талианската модна къща Giorgio Armani може скоро да бъде продадена, според завещанието на покойния ѝ основател.

Модният дизайнер, който почина миналата седмица на 91-годишна възраст, е посочил в завещанието си, че желае наследниците му да продадат 15% дял от бизнеса в рамките на 18 месеца, пише The Guardian.

Три до пет години по-късно те трябва да се разделят с още 30% до 54,9% от компанията – на същия купувач, сочи копие от документа, цитирано от „Ройтерс“.

В завещанието се отбелязва също, че като алтернатива може да бъде проведено първично публично предлагане на акции.

Приоритет при сделка трябва да имат френският луксозен гигант LVMH, контролиран от най-богатия човек във Франция Бернар Арно, козметичният концерн L'Oréal или компанията за очила EssilorLuxottica – дългогодишен партньор на Armani.

Армани уточнява още, че наследниците му трябва да разгледат и възможности с други модни и луксозни групи, с които марката поддържа бизнес отношения.

Дизайнерът беше единствен акционер в компанията, чието управление е под надзора на неговата фондация.

В петък изпълнителният комитет на Giorgio Armani обяви, че Фондация „Джорджо Армани“, създадена от дизайнера през 2016 г. за защита на ценностите и принципите му, винаги ще притежава минимум 30% от бизнеса.

„Независимо от бъдещата корпоративна структура, фондацията… никога няма да държи под 30% от капитала, като по този начин остава постоянен гарант за спазването на основополагащите принципи“, заяви комитетът.

В съобщението се допълва, че приоритет на фондацията ще бъде назначаването на нов главен изпълнителен директор на групата. Комитетът подчерта пълната си подкрепа за волята на Армани:

„Потвърждаваме – и от името на служителите и сътрудниците – нашия ангажимент да следваме този път с пълно уважение към неговите желания. [Ние сме] обединени от общата цел да осигурим възможно най-доброто бъдеще за компанията и марката в съответствие с принципите, които той остави.“

Също така се уточнява, че всички краткосрочни и средносрочни решения ще останат в ръцете на семейството на основателя и неговия дългогодишен партньор Лео Дел'Орко, ръководител на мъжката линия, със съдействието на фондацията.

Джорджо Армани основава Giorgio Armani SpA заедно с покойния си партньор Серджо Галеоти през 70-те години. През цялата си кариера той поддържаше строг контрол върху творческите и управленските решения и многократно е отказвал оферти да се присъедини към някой от четирите големи луксозни конгломерата.

Армани определяше независимостта на марката като „съществена ценност“. Миналата година компанията реализира приходи от 2,3 милиарда евро, а през десетилетията се разшири и в хотели, ресторанти, нощни клубове, козметика, шоколадови изделия и дори цветарски магазини.

В интервю за Financial Times, публикувано дни преди смъртта му, дизайнерът сподели виждането си за наследството:

„Моите планове за наследяване се състоят от постепенно прехвърляне на отговорностите, които винаги съм носил, към най-близките ми хора… като Dell'Orco, членовете на семейството ми и целия екип.“

Той добави, че „би искал процесът на наследяване да бъде органичен, а не момент на разрив“.

Армани няма деца. За наследници на модната империя се считат сестра му Розана, племенниците му Силвана, Роберта и Андреа, както и неговият партньор и дясна ръка Лео Дел'Орко.

Членовете на семейството му вече са в борда на компанията, като племенниците заемат ключови ръководни позиции.

Роден през 1934 г. в Пиаченца, Северна Италия, Армани първоначално е следвал медицина. Той напуска Миланския университет, преди да завърши, за да постъпи в армията, а след това поема по нов професионален път.

Кариерата му започва като аранжор на витрини, после като консултант по продажби в известния универсален магазин La Rinascente в Милано, преди да стане дизайнер на мъжко облекло в Nino Cerruti.

Армани е на 41 години, когато основава собствена марка. Галеоти, архитект по образование, го убеждава да продаде своя Volkswagen Beetle, за да финансира начинанието. Докато Галеоти управлява счетоводството, Армани се концентрира върху творческия процес. След смъртта на Галеоти през 1985 г. той продължава сам, превръщайки Armani в една от най-емблематичните модни империи в света.

Подробности за задържания за убийството на Чарли Кърк

Марго Роби заблестя в ослепителна "гола" рокля в Лондон

Съдът остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев

Какво пише в завещанието на Джорджо Армани

НАП подхваща 7000 амбулантни търговци за укрити доходи

Уикенд в ритъма на четириногите ни другари в The Mall

<p>12 септември: Денят, в който полските хусари спасиха Европа</p>
12 септември: Денят, в който полските хусари спасиха Европа

<p>Есента дебне зад ъгъла – облаци и дъжд в петък</p>
Есента дебне зад ъгъла – облаци и дъжд в петък

<p>Страшни наводнения в Токио, спряха въздушния и железопътния трафик</p>
Страшни наводнения в Токио, спряха въздушния и железопътния трафик

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

