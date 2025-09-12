ЕС с остра реакция действията на Русия в Полша

Д ипломатическите представители на Русия и на Беларус са били привикани вчера в Европейската служба за външна дейност по повод случая с нарушаването на полското въздушно пространство, съобщи говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси.

Говорителят уточни, че на две отделни срещи ЕС е осъдил остро на това нарушение.

"Отбелязахме, че Русия продължава войната, а тази поредна стъпка я задълбочава, посочи говорителят. Ще продължим да подкрепяме Украйна и да повишаваме цената за Русия", каза той.

Няколко европейски държави също извикаха в последните часове руските посланници, за да възразят срещу навлизането на дронове над Полша по-рано тази седмица. В общо изявление на ЕС нарушението бе определено като умишлено и опасно за сигурността.