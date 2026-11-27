„Бясна съм! Къде бяхте?!“: Майка на пострадала българка в Марсилия реагира остро след побоя над фенове на „Левски“

Засилиха предупрежденията: Червен код в 6 области за обилни валежи и вятър, останалата страна е в оранжево

ДБ с критики към Радев за позицията за Украйна, призова Йотова да върне данъчните промени

Жители на над 20 столични квартала протестират срещу честите аварии и продължителните прекъсвания на парното и топлата вода, като планират блокада на „Орлов мост“ и бул. „Цариградско шосе“.

Близо 90% от студентските общежития в Студентски град са засегнати, а до омбудсмана са подадени над 1000 сигнала срещу „Топлофикация София“.

Столичната община създава кризисен щаб за координация на ремонтите, докато над 200 служители на дружеството работят по отстраняването на близо 500 аварии.

Жители на десетки столични квартали излизат на протест срещу „Топлофикация София“ днес от 17:00 часа. Недоволните заявяват намерение да блокират „Орлов мост“ и бул. „Цариградско шосе“ в знак на протест срещу продължителните прекъсвания на отоплението и топлата вода, множеството аварии и удължаването на сроковете за възстановяване на топлоподаването, предаде репортер на БГНЕС.

Протестът е организиран от граждани, засегнати от проблемите с топлоснабдяването в различни части на столицата. В призива си те настояват за реално решение на кризата и качествена услуга срещу сметките, които плащат.

„Не искаме обещания. Не искаме оправдания. Искаме работеща услуга срещу парите, които плащаме“, заявяват организаторите в призива за демонстрацията, разпространен в социалните мрежи. Протестът е подкрепен и от студенти. В Студентски град проблемите с отоплението и топлата вода засягат значителна част от общежитията. Радиото съобщава, че близо 90% от студентските общежития са без парно и топла вода или с прекъсвания на услугата.

След седмици без парно и топла вода: Жители на столичния квартал „Дружба” излязоха на протест

Причини за недоволството

В призива за протеста са посочени над 20 столични квартала, сред които „Слатина“, „Гео Милев“, „Редута“, „Дружба“ 1 и 2, „Младост“ 1, 1А, 2, 3 и 4, „Изток“, „Изгрев“, „Дианабад“, „Дървеница“, „Мусагеница“, „Студентски град“, „Полигона“, „Яворов“, „Подуяне“, „Христо Смирненски“, „Хладилника“ и части от „Лозенец“.

Недоволството ескалира и заради поредното удължаване на сроковете за отстраняване на авариите. На 23 ноември дружеството е променило прогнозните срокове за 43 адреса. За някои от тях възстановяването на топлоподаването е отложено за декември.

От „Дружба“ протестират срещу спирането на топлата вода

До днес има над 1000 сигнала до омбудсмана срещу „Топлофикация София“

Проблемите засягат и студентските общежития. Близо 90% от общежитията в Студентски град са без парно и топла вода или с прекъсвания на услугата.

Чия е вината за студа в студентските общежития? Васил Терзиев свиква спешна среща

Как отговаря Столичната община

На фона на предстоящия протест кметът Васил Терзиев обяви създаването на кризисен щаб с участието на представители на Столичната община, Столичния общински съвет, „Топлофикация София“ и висшите училища. Целта е да се осигури координация при отстраняването на авариите и проследяване на ремонтите в реално време.

Изпълнителният директор на дружеството Петър Петров съобщава, че над 200 служители работят по отстраняването на близо 500 аварии. Според него само около 2% от потребителите на дружеството са засегнати. „Топлофикация София“ е поела ангажимент да публикува допълнителна информация за зоните, в които ниското налягане пречи на нормалното топлоподаване.

Кметът Васил Терзиев смята, че проблемът няма да бъде решен с протести, но заяви готовност общината да следи работата на дружеството чрез кризисния щаб.

Протестът е насрочен за 17:00 часа на „Орлов мост“, като организаторите заявяват намерение за блокиране на движението по бул. „Цариградско шосе“. Обявеният часови диапазон за демонстрацията е до 22:00 часа.

* Видеото е архивно!