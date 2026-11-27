Ч етирима воини ще участват в последната елиминационна битка от отборната фаза на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Номинираните Боян и Стиван от Ураганите и Юлия и Виктория от Канарите ще се изправят един срещу друг в напрегнат сблъсък за надмощие, богатства и две сигурни места във финалите на екстремната надпревара.

Източник: NOVA

Битката за спасение ще изпита силата, адаптивността и бързата мисъл на участниците, а напрежението ще се пренесе и извън Арената. В Резиденцията сигурните финалисти ще започнат да градят стратегии за заключителната фаза на надпреварата и потенциалните съюзи в нея. Ще успеят ли да обединят около едно мнение?

Източник: NOVA

Кой ще бъде елиминиран от “Игри на волята” само на крачка от финалната осмица, гледайте в следващия епизод на приключенското риалити тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.