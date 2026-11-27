Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова посрещна участниците в срещата в Охрид.

Във форума участват държавни лидери от региона, сред които президентите на Албания, Косово, Черна гора, Словения и Хърватия.

Предвидени са двустранни разговори и съвместна пресконференция на президентите на Северна Македония, Словения и Хърватия.

Срещата е част от третото председателство на Северна Македония на процеса „Бърдо-Бриони“.

В Охрид започна срещата на върха на лидерите от процеса „Бърдо-Бриони“. Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова посрещна участниците тази сутрин заедно със съорганизаторите на форума - президентите на Словения и Хърватия Наташа Пирц-Мусар и Зоран Миланович.

След официалната церемония започна работната част на срещата. В нея участват и временно изпълняващият длъжността президент на Сърбия Александър Чупич, президентът на Черна гора Яков Милатович, както и членовете на Председателството на Босна и Херцеговина - Желка Цвиянович, Денис Бечирович и Дарияна Филипович.

Сред участниците са още президентите на Албания и Косово - Байрам Бегай и Юстина Широка-Пула.

След приключването на разговорите, в 14:30 ч. местно време (15:30 ч. българско), е предвидена съвместна пресконференция на Силяновска-Давкова, Пирц-Мусар и Миланович. В програмата на форума са включени и двустранни срещи между участниците.

Каква е целта на процеса „Бърдо-Бриони“

Срещата в Охрид се провежда в рамките на третото председателство на Северна Македония на процеса „Бърдо-Бриони“. Лидерите на участващите държави се събират веднъж годишно, за да поддържат политическия диалог на най-високо равнище.

Инициативата е създадена с цел да насърчава солидарността и партньорството между държавите от региона по пътя им към европейска интеграция. Сред основните ѝ приоритети са укрепването на доверието, задълбочаването на отношенията между страните от Западните Балкани и Европейския съюз и развитието на регионалното сътрудничество.

В рамките на процеса се обсъждат въпроси от общ интерес, включително инфраструктурни проекти, транспортна свързаност и енергийна политика.

Форумът предоставя възможност на лидерите да обменят информация за вътрешнополитическата обстановка в отделните държави и да обсъждат предизвикателствата пред региона и Европа. Разглежда се и влиянието на международните събития върху Западните Балкани.

Друга основна цел на инициативата е да подпомага икономическото сътрудничество между държавите и развитието на региона.