Демерджиев поиска спешен телефонен разговор с френския министър на вътрешните работи Лоран Нунес.

Целта е да получи уверения, че всички участници в нападението над български граждани в Марсилия ще бъдат установени и подведени под отговорност.

Изискана е цялата налична информация по случая чрез Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ и представителя на МВР във Франция.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев поиска спешен телефонен разговор с френския си колега Лоран Нунес заради нападението над български граждани в Марсилия. Това съобщи Демерджиев в публикация във Facebook.

„Причината е ясна – искам да получа уверения, че всички участници в нападението над българи в Марсилия ще бъдат установени и ще бъде направено необходимото те да получат заслужените наказания. Очаквам своевременен отговор от френската страна“, написа той.

Демерджиев съобщи още, че е изискал цялата налична информация по случая чрез Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ на МВР, както и чрез задграничния представител на ведомството във Франция.

11 българи са пострадали при нападението в Марсилия

Нападението срещу български привърженици на „Левски“ стана на стадион „Велодром“ в Марсилия по време на двубоя с местния „Олимпик“ от Лига Европа.

По информация на NOVA около 200-300 маскирани привърженици на домакините са нахлули във вътрешните коридори на стадиона около 10 минути преди началото на срещата. Те са атакували с бухалки, прътове, сигнални ракети и ножове сектора с българските фенове и зоната на официалната делегация.

По данни на генералния консул на България в Лион Надя Ванева общо 11 български граждани са пострадали. На шестима е оказана медицинска помощ на място, а петима са били откарани в болници. Към сутринта на 27 ноември нито един от тях не е останал в лечебно заведение.

Случаят предизвика реакции от българските институции. Министерството на външните работи вече изпрати дипломатическа нота до френската страна с настояване за пълно изясняване на обстоятелствата и подвеждане на извършителите под отговорност.

От разказите на очевидци и журналисти на място възникнаха и въпроси за организацията на охраната на стадиона, реакцията на стюардите и времето, за което полицията се е намесила. По информация на NOVA към сутринта на 27 ноември все още нямаше съобщения за задържани от нападателите.

Разследването на френските власти трябва да установи участниците в нападението и обстоятелствата, при които е било допуснато насилието срещу българските граждани.