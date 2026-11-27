Проектобюджетът за 2027 г. води България към дългова спирала, предупреди лидерът на „Непокорна България“ Корнелия Нинова в интервю за Радио Благоевград. Според нея с нови заеми и допълнителни приходи от бизнеса и работещите държавата отлага решаването на проблемите в публичните финанси.

Нинова определи предупреждението на Европейската комисия като „жълт картон“ за България. По думите ѝ процедурата за прекомерен дефицит е сериозен сигнал и продължаването на досегашната бюджетна политика може да има последици както за публичните финанси, така и за икономиката и доходите на хората. Според нея проектът за догодина предвижда повече разходи и нов дълг, а мерките за насърчаване на производството, инвестициите и растежа са недостатъчни.

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Данъци, осигуровки и акцизи

Лидерът на „Непокорна България“ разкритикува увеличаването на осигурителната тежест и промените в данъците и акцизите. Според нея държавата разчита на допълнителни приходи от бизнеса и работещите, а трябва да ограничи сивата икономика и да насърчи производството. Еднократните мерки за приходи няма да решат дългосрочните проблеми на бюджета, смята Нинова.

По-малко средства за земеделците

Нинова предупреди и за последиците от намаляването на националните доплащания и средствата за компенсации за горива. Според нея по-малката подкрепа ще затрудни земеделците, които вече се сблъскват с високи разходи и проблеми с продажбата на продукцията си. Тя предупреди, че това може да отслаби българското производство и да увеличи зависимостта от внос.

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Какво предвижда проектът

Народното събрание прие държавния бюджет за 2027 г. на първо четене на 25 ноември. Проектът предвижда до 8,6 млрд. евро нов държавен дълг. Европейската комисия прогнозира, че в края на 2027 г. държавният дълг ще достигне 35% от БВП при очаквани 33% в края на 2026 г.

Препоръката на Европейската комисия за следващия етап от процедурата по свръхдефицит стъпва върху оценката за разходите през 2026 г. Според ЕК нетните разходи на България ще нараснат с 10,7% тази година при максимум от 4,2%, препоръчан от Съвета на ЕС.