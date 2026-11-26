К метът на София Васил Терзиев започна разговорите с Групата на Световната банка за провеждане на цялостен независим анализ на „Топлофикация София“, съобщиха от пресцентъра на Общината, цитирани от БТА.

На 25 ноември са проведени поредица от работни срещи, след като миналата седмица Столичният общински съвет (СОС) подкрепи предложението на кмета за стартиране на процеса. Работата по уточняване на обхвата, параметрите и конкретните дейности по бъдещия договор продължава с участието и на общински съветници, за да се гарантират прозрачност и ангажираност на всеки етап.

Кризата в „Топлофикация София“: Терзиев иска пълен анализ от Световната банка

„В момента се случва точно това, за което предупреждавам многократно – без мащабни инвестиции състоянието на топлопреносната мрежа ще се влошава с всяка изминала година. Показателно е, че тази година авариите са четири пъти повече в сравнение с миналата“, заяви кметът Васил Терзиев.

Терзиев отбеляза, че всеки ден е в контакт с изпълнителния директор на дружеството и настоява за максимално бързо отстраняване на повредите, като търси възможности Общината да съдейства за ускоряване на ремонтите.

„Анализът, който предстои да направим със Световната банка, няма да реши проблемите с отоплението през настоящия сезон, но е задължителна първа стъпка към реалното оздравяване на дружеството. Трябва да прекъснем този цикъл на аварии и аварийни ремонти, в който „Топлофикация София“ се намира от години“, допълни той.

Обхват на анализа и финансовото състояние на дружеството

На 19 ноември, след две предходни отлагания, СОС даде съгласие на кмета да проведе преговори и да сключи договор с Групата на Световната банка, като първата фаза е с продължителност до една година и максимална стойност от 900 000 евро.

Анализът ще обхване техническото и финансовото състояние на „Топлофикация София“, регулаторната рамка, натрупаните задължения, основните рискове и необходимите приоритетни инвестиции. Резултатите ще послужат за разработване на сценарии за бъдещото управление и развитие на дружеството, включително за привличането на частни инвестиции. Създадена е и работна група с представители на СОС, Столичната община и топлофикационното дружество, а кметът ще отчита напредъка на всеки три месеца.

Терзиев за "Топлофикация София": Нужен е независим анализ

Към ноември задълженията на „Топлофикация София“ само към „Булгаргаз“ и Българския енергиен холдинг надхвърлят 1,3 млрд. евро. Дългосрочното оздравяване изисква преструктуриране на дълговете с участието на държавата, значителен инвестиционен ресурс, модернизация на инфраструктурата и устойчив модел на управление.

Преди ден „Булгаргаз“ ЕАД изпрати писмо до „Топлофикация София“ ЕАД и компетентните институции с настояване до 31 декември 2026 г. да бъде подписано споразумение за признаване на задължения по 39 неплатени фактури на обща стойност 301 942 297,70 евро, като към момента общият дълг към газовия доставчик възлиза на 971 млн. евро.